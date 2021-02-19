Крымский мост занесло снегом

В пятницу утром из-за сильного снега было закрыто движение автомобилей через Крымский мост, а также на подъездах к нему как со стороны Краснодарского края, так и в Крыму. Это первый подобный случай за историю существования моста между полуостровом и материком. В нескольких районах Крыма из-за сильного снегопада введен режим ЧС. Водители машин, которых непогода застала в дороге, пережидают снегопад на стоянках и в пунктах обогрева.

С шести часов утра в пятницу движение по транспортному переходу через Керченский пролив было перекрыто в обоих направлениях, сообщило федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Упрдор Тамань» (мост находится в управлении ФКУ). Причиной стал сильный снег, обрушившийся ночью на Крымский полуостров. В восточной части Крыма за ночь выпала почти месячная норма осадков, в Керчи высота снежного покрова достигла полуметровой отметки. Непогода практически полностью парализовала движение на трассе «Таврида»: на дорогах образовался снежный накат, водителям мешает сильный ветер, видимость снизилась до критических показателей.

После закрытия автомобильного движения через Крымский мост сотрудники ГИБДД перенаправили транспортные потоки по другим маршрутам.

Как рассказал “Ъ” заместитель руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко, на последней развилке перед Крымским мостом экипаж ГИБДД предлагает водителю либо вернуться, либо уйти на стоянку и переждать. По данным краевого ГУ МЧС, в регионе задержано 479 машин, развернуто 8 пунктов обогрева, спасатели объезжают водителей машин, стоящих в пробках, раздают им чай и горячее питание. Дорога по территории Краснодарского края очищена и доступна для движения.

В Крыму, где из-за погодных катаклизмов днем в пятницу в нескольких районах введен режим ЧС, вдоль автодороги «Таврида» открыто 14 пунктов обогрева, рассчитанных более чем на 3 тыс. человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Площадкой для стоянки транспорта стал и аэропорт Керчи. Власти республики признают, что нормативного объема техники, задействованной на расчистке трасс, сейчас недостаточно, «поэтому в 15:30 закрываем движение по "Тавриде" от Белогорска до Керчи», заявил журналистам республиканский вице-премьер Евгений Кабанов.

Пресс-секретарь ФКУ «Упрдор Тамань» Анна Дятловская не ответила на звонок “Ъ”, в УГИБДД по Краснодарскому краю затруднились прогнозировать сроки восстановления движения, уточнив, что все зависит от темпов расчистки от снега автодороги «Таврида».

По словам вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, Крымский мост будет закрыт еще четыре-пять часов, пока на трассе полностью не устранят последствия снегопада.

Впрочем, уже вечером ГИБДД по Краснодарскому краю обнародовало сообщение, что со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге «Таврида».

Александр Дремлюгин, Симферополь; Анна Перова, Краснодар