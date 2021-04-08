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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В Перми найден мертвым заместитель председателя правления банка

По предварительным данным, Олег Вайсман покончил жизнь самоубийством

Первый заместитель правления банка «Пермь» Олег Вайсман совершил самоубийство, сообщает 59.ру со ссылкой на собственные источники. Тело умершего было обнаружено на рабочем месте 2 апреля этого года. По сообщению государственной инспекции труда в Пермском крае, для расследования происшествия создана специальная комиссия. В ходе расследования будет дана оценка условий труда на рабочем месте, включая организацию медицинских осмотров и соблюдение требований режима труда и отдыха».

Олег Вайсман

Олег Вайсман

Фото: банк "Пермь"

В органы управления банка «Пермь» Олег Вайсман вошел в 1996 году, став членом правления. В 2002 году господин Вайсман стал членом совета директоров, а через год занял должность зампреда правления. С сайта банка информация о бывшем зампреде уже удалена.

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