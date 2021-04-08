В Перми найден мертвым заместитель председателя правления банка

Первый заместитель правления банка «Пермь» Олег Вайсман совершил самоубийство, сообщает 59.ру со ссылкой на собственные источники. Тело умершего было обнаружено на рабочем месте 2 апреля этого года. По сообщению государственной инспекции труда в Пермском крае, для расследования происшествия создана специальная комиссия. В ходе расследования будет дана оценка условий труда на рабочем месте, включая организацию медицинских осмотров и соблюдение требований режима труда и отдыха».

Олег Вайсман Фото: банк "Пермь"

В органы управления банка «Пермь» Олег Вайсман вошел в 1996 году, став членом правления. В 2002 году господин Вайсман стал членом совета директоров, а через год занял должность зампреда правления. С сайта банка информация о бывшем зампреде уже удалена.