Сбербанк и Российская венчурная компания создадут фонд на $100 млн для инвестиций в стартапы

Сбербанк и Российская венчурная компания (РВК; входит в Российский фонд прямых инвестиций, РФПИ) создадут фонд на $100 млн для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы. Финансировать будут проекты, находящиеся в России или планирующие выход на российский рынок в ближайшем будущем. Как говорится в пресс-релизе банка, стороны планируют привлекать сеть международных партнеров РФПИ.

«Создание фонда инвестиций в стартапы на ранней стадии — первый шаг к реализации Стратегии инновационного развития РФ и реформе институтов развития, разрабатываемой правительством РФ. Ранее такого элемента поддержки и развития малого инновационного бизнеса в России не существовало»,— заявил глава Сбербанка Герман Греф.

В прошлом году Минэкономики объявило о планах создать и вести новый государственный реестр с информацией о деятельности IT-стартапов. На его основе планируется в том числе принимать решения о господдержке и отслеживать ее эффективность. Компании, однако, предупреждали, что готовы раскрывать не все данные из-за опасений об их утере.