Директор дома ветеранов Щербаков получил взятку квартирой

Директору государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда № 1» Максиму Щербакову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он получил взятку от двух руководителей ООО «РоссРента» в виде имущественного права на квартиру. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Недвижимость Щербаков получил еще в 2014 году в обмен на оказание содействия руководителям ООО «РоссРента» в размещении в Доме ветеранов войны и труда № 1 в Павловске 11 пожилых граждан. Пенсионеры ранее передали представителям ООО «РоссРента» свои квартиры в обмен на переселение в социальное учреждение. При этом указанная категория граждан после соблюдения установленных процедур и без того имела право на размещение в Доме ветеранов.

По данным СК, полученная Щербаковым квартира была зарегистрирована на одного из родственников. На имущество наложен арест.

В отношении двух руководителей ООО «РоссРента», обвиняемых в совершении восьми эпизодов мошенничества в отношении пенсионеров, следственные действия завершены. Дела будут направлены в надзорное ведомство для решения вопроса об их утверждении и передачи в суд. Соучастники преступной группы признали вину и частично возместили причиненный ущерб потерпевшим, на их имущество в сумме 50 млн рублей наложен арест. Семи фигурантам уже вынесен приговор.