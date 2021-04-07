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В Петербурге арестован глава Дома ветеранов

В Петербурге арестован глава государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда № 1» Максим Щербаков. Он обвиняется в получении взятки.

Как сообщает «Фонтанка.ру», меру пресечения Щербакову была избрана Приморским районным судом еще в марте. По данным интернет-газеты, вопрос об увольнении директора из учреждения решается.

Максим Щербаков возглавляет Дом ветеранов более 20 лет, является депутатом муниципального совета Павловска от «Единой России».

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