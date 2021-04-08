Китай построит пятый космодром

В Китае в уезде Сяншань восточной провинции Чжэцзян планируется построить пятый в стране космодром. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт зоны свободной торговли Нинбо. Тендер на строительство стартовой площадки космодрома выиграла инженерная компания провинции.

Тендер включает также возведение командного центра и сборочно-испытательного комплекса. В 2021–2025 годах Нинбо инвестирует в проект 20 млрд юаней ($3 млрд, или 237 млрд руб.). Космодром должен будет осуществлять до 100 запусков ракет в год.

Сейчас в Китае четыре космодрома — Цзюцюань, Сичан, Тайюань и Вэньчан. Три из них расположены на материковой части, Вэньчан — на острове Хайнань.

Отмечается, что в 2020 году Китай осуществил 39 космических программ. В текущем году страна планирует 40 пусков.