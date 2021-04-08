Разработчик «ЭпиВакКороны» сообщил о случаях заболевания COVID-19 после вакцинации

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил о случаях, когда люди заболевали коронавирусом после прививки вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной центром. Он уточнил, что у вакцинированных не успел сформироваться иммунитет. По его словам, у большинства участников испытания вакцины антитела формировались на 42-е сутки после вакцинации, побочных эффектов у препарата почти нет.

Господин Максютов рассказал в интервью «Известиям», что у всех участников первой и второй фаз клинических исследований (в них были задействованы люди в возрасте от 18 до 60 лет) сформировались вирусспецифические и вируснейтрализующие антитела на 42-й день после вакцинации. Исследования на добровольцах старше 60 лет показали 94-процентную эффективность в выработки вирусспецифических антител и 77-процентную — в наработке вируснейтрализующих антител. Он называл это хорошими показателями.

Во время испытаний с участием добровольцев старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело 20. Были ли заболевшие в более молодой группе добровольцев, гендиректор «Вектора» не уточнил. «После вакцинации случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса. В подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой вакцинации»,— сообщил Ринат Максютов.

Говоря о возможных побочных эффектах вакцины, он заявил, что «ЭпиВакКорона» «подтвердила свой высочайший профиль безопасности». У незначительного количества добровольцев, по словам господина Максютова, была болезненность в месте инъекции, других нежелательных эффектов выявлено не было.

«ЭпиВакКорона» была второй российской вакциной, зарегистрированной в России (в октябре 2020 года). Помимо нее в РФ одобрили применение вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «КовиВак» Центра имени Чумакова. С середины января в стране по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация. Минздрав считает, что ситуация с коронавирусом в России «остается напряженной», российские власти опасаются третьей волны заболевания.

Подробности — в публикации “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».