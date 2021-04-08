Трансформация HR. Адаптация персонала в новых реалиях

Дата проведения: 29 апреля 2021 года

Время проведения: 14:30 – 18:00 (г. Новосибирск)

2020 год показал всему миру, насколько человек может быть уязвимым перед невидимой угрозой, и заставил мировой бизнес адаптироваться к новым условиям. Одним из наиболее заметных аспектов 2020 года стала массовая удаленная форма работы, дискуссии о значении и проблемах которой продолжаются до сих пор.

Старые методы работы HR-лидеров ушли в прошлое. Способы управления людьми меняются быстрее, чем когда-либо, HR становится центром инноваций. Безусловно, пандемия стала катализатором всех этих изменений, а умение организаций внедрять гибкие модели управления, инновационные технологии и новые инструменты стало настоящим рецептом устойчивого развития бизнеса.

Сегодня управление персоналом требует масштабной трансформации и внедрения инновационных форматов обучения и новых технологий.

Вопросы дискуссии:

Анализ рынка труда в России и регионе. Глобальные и региональные тренды 2021. Реализации мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения» в Новосибирской области. Помощь государства бизнесу.

Пандемия как вызов традиционным формам занятости. Внесение изменений в трудовой кодекс. Организация и осуществление контроля за соблюдением ТК и санкции за его нарушения. Система оплаты труда и учета рабочего времени в (пост)инфекционную эпоху: теория и практика.

Цифровая трансформация в условиях кризиса. Управленческие Digital платформы для бизнеса. Адаптация персонала под новые реалии. Юридический аспект новых трудовых отношений.

Переподготовка и повышение квалификации сотрудников. Построение дистанционный системы обучения сотрудников в условиях удаленной работы. Создание собственных корпоративных учебных центров как один из ключевых инструментов повышения рентабельности бизнеса.

Использование инструментов для увеличения эффективности персонала. Способы и пределы оптимизации затрат на персонал. Практические кейсы.

Аудитория: директора и руководители компаний, собственники бизнеса, директора по корпоративному развитию, HRD и HR-руководители, научные сотрудники, профессора.

К выступлению приглашены: Министерство труда и социального развития Новосибирской области, ведущая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter, IT-компании, консалтинговые и юридические компании.

По вопросам партнерства и участия:

Руководитель отдела конференций ИД «Коммерсантъ-Сибирь»

Букина Наталья

+7 (383) 209-34-42

+7-923-110-05-62

bukina@kommersant-nsk.ru