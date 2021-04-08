«Россети» возвращают долги Кавказу

Утвержденная в 2020 году схема реструктуризации долгов гарантирующих поставщиков Северного Кавказа (принадлежат «Россетям») перед генкомпаниями может вскоре развалиться. Комитет по стратегии «Россетей» в четверг, как предполагает ряд собеседников “Ъ”, вероятно, не утвердит новые условия продления соглашения о расшивке задолженности. Такого развития событий опасаются крупнейшие генерирующие компании, попросившие вмешаться в ситуацию вице-премьера Александра Новака.

«Россетям» может потребоваться дополнительное финансирование для исполнения соглашения с энергокомпаниями по реструктуризации долгов гарантирующих поставщиков (ГП, основной энергосбыт региона) Северного Кавказа, Калмыкии и Тувы, говорится в письме основных генкомпаний РФ вице-премьеру Александру Новаку от 29 марта (есть у “Ъ”). В противном случае, согласно договоренностям сторон, систематическая неоплата со стороны «Россетей» приведет к автоматическому расторжению соглашения с генкомпаниями. Введения схемы расшивки долгов долгое время добивался экс-глава «Россетей» Павел Ливинский.

Андрей Рюмин, сменивший его на этом посту в январе, явной поддержки этому плану не высказывает, утверждают собеседники “Ъ”.

План о продлении мероприятий, включая источники финансирования реструктуризации долгов, уже выносился на совет директоров госхолдинга, но вице-премьер Александр Новак отправил его на предварительное одобрение комитета по стратегии «Россетей», которое должно состояться 8 апреля. После этого 14 апреля вопрос должен быть повторно вынесен на совет директоров. Но, как утверждают источники “Ъ”, велика вероятность, что решение о продлении соглашения не будет принято еще на его этапе.

В «Россетях» комментариев не предоставили. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что план по урегулированию задолженности ГП в ряде регионов ранее был вынесен на совет директоров «Россетей». Предварительно он будет рассмотрен комитетом по стратегии при совете директоров, что соответствует сложившейся в компании практике. “Ъ” направил запрос в Минэнерго.

Долги за электроэнергию в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — давняя проблема энергорынка.

Энергосбытовой деятельностью в проблемном регионе занимаются «Россети» — холдинг получил сбытовые компании Северного Кавказа после реформы РАО «ЕЭС России». Однако дочерние компании холдинга («Карачаево-Черкесскэнерго», «Каббалкэнерго», «Калмэнергосбыт», «Севкавказэнерго» и «Дагэнергосбыт») постоянно накапливали долги перед генераторами, поскольку не могли собрать денег с конечных потребителей. Ежегодно долги компаний на оптовом рынке росли на 7 млрд руб., на конец января 2020 года объем достигал 48,3 млрд руб.

В 2020 году «Россети» смогли договориться с генераторами о реструктуризации долгов ГП Северного Кавказа на 9 млрд руб. за четыре-пять лет. В частности, были ликвидированы «Севкавказэнерго» и «Дагэнергосбыт» (на них приходилось 47 млрд руб. долга), вместо них функции ГП получили «Россети Северный Кавказ». С 1 июля северокавказские ГП «Россетей» вышли на расчет на уровне 100%, но только за счет финансовой поддержки головной компании.

В итоге топ-менеджеры генкомпаний попросили вице-премьера и председателя совета директоров «Россетей» Александра Новака поддержать продление соглашения на совете директоров госхолдинга.

«Критически важно сохранить соглашение о реструктуризации в силе»,— говорится в письме. В ином случае объем долга, по их оценкам, к концу года может превысить 10 млрд руб., а работа «Россети Северный Кавказ» и «Чеченэнерго» будет полностью парализована, сетевые компании придут «в предбанкротное состояние». При этом три ГП («Каббалкэнерго», «Калмэнергосбыт» и «Карачаево-Черкесскэнерго») будут лишены статуса ГП, поскольку «основания для такого лишения возникнут автоматически», предупреждают генерирующие компании.

Авторы письма предложили вице-премьеру рассмотреть иные варианты решения проблемы — создание федерального ГП на Северном Кавказе «с возможностью получения госфинансирования и контроля за расходованием средств» либо иные другие механизмы государственного финансирования. Без такой поддержки ГП Северного Кавказа не смогут полностью расплачиваться перед генераторами, поскольку в регионе невозможно добиться полной собираемости денег с конечных потребителей, полагают авторы письма.

На конец марта совокупный долг сбытовых компаний СКФО на оптовом рынке превышал 61 млрд руб., или 85% от общего долга на оптовом энергорынке. За январь и февраль текущего года уровень расчетов конечных потребителей перед энергосбытами составлял лишь 82,8% — худший показатель в стране.

Татьяна Дятел, Полина Смертина