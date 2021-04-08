Число персональных банкротств в первом квартале выросло на 81,5%

По итогам трех месяцев 2021 года сохраняется тенденция роста персональных банкротств и сокращения банкротств корпоративных. Так, по данным Федресурса, в первом квартале 2021 года банкротами признано 40,57 тыс. граждан — это на 81,5% больше, чем за тот же период 2020-го (за аналогичный период 2020 года к 2019-му прирост составил 68%).

В количественном отношении лидирует, как и раньше, Москва — 2,22 тыс. граждан, вторую строчку рейтинга занимает Московская область — 2,18 тыс., за ней следует Краснодарский край — 2,11 тыс. человек, Самарская область — 1,89 тыс. человек, Санкт-Петербург — 1,75 тыс. человек и Башкортостан — 1,72 тыс. человек.

В отличие от классической судебной процедуры внесудебный механизм, введенный с сентября 2020 года, пока не получил такой популярности. За все время действия нового механизма начать банкротиться по внесудебной процедуре смогли 2,99 тыс. человек, подсчитал Федресурс. Больше всего процедур было возбуждено в Омской и Челябинской областях — 177 и 135 процедур соответственно. Внесудебное банкротство занимает полгода, в связи с чем по итогам марта появились первые прошедшие через новую процедуру граждане — всего их пока 342 человека.

За первый квартал 2021 года МФЦ опубликовали всего 1,17 тыс. сообщений о возбуждении упрощенной процедуры — на 17,2% меньше, чем в четвертом квартале 2020-го. По мнению руководителя Федресурса Алексея Юхнина, «снижение активности подачи заявлений можно объяснить тем, что граждане разобрались в критериях допуска и осознали, что они им не соответствуют». Об этом говорит и уменьшение количества возвращенных гражданам заявлений на «внесудебку» до 1,39 тыс. за первый квартал, таким образом, снижение к четвертому кварталу 2020-го составило 52,3%.

В противовес личным судебным банкротствам корпоративные продолжают снижаться. Так, за три месяца 2021 года несостоятельными были признаны 2,39 тыс. юридических лиц, что на 8,1% меньше аналогичного периода 2020-го. При этом введение процедур наблюдения сократилось на 9,7% — до 1,92 тыс. случаев, а число публикаций о намерении кредиторов обанкротить своих должников выросло на 1,2% — до 7,84 тыс. случаев. В столице за январь—март обанкротилось 467 компаний, в Московской области — 186, в Санкт-Петербурге — 177, в Свердловской области — 85, в Татарстане — 81 юрлицо.

Господин Юхнин полагает, что волны корпоративных банкротств после отмены моратория не случилось, в первую очередь, благодаря льготам и реструктуризации кредитов. «Часть заемщиков, которым не помогла реструктуризация, войдут в банкротство, скорее всего, уже ближе к концу года»,— добавляет он.

О влиянии пандемии на число банкротств — в материале “Ъ” «Вирус отсрочил банкротства».

Екатерина Волкова