Бедности дали срок

Кабинет министров Татарстана вслед за федеральными властями вынужден отложить исполнение программы по сокращению бедности. Ранее предполагалось, что уже в 2020 году число людей с доходами ниже прожиточного минимума (около 10 тыс. руб.) в республике снизится до 6% населения, теперь эта планка отодвинута до 2024 года. По итогам прошлого года уровень бедности в Татарстане даже увеличился до 7,4%, что власти связывают с влиянием пандемии COVID-19.

Правительство Татарстана внесло изменения в подпрограмму «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2020–2024 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан». Постановление об этом подписал премьер-министр Алексей Песошин. Кабмин установил, что к концу срока подпрограммы уровень бедности в Татарстане не должен превышать 6% от общей численности населения. Прежняя редакция документа предполагала снижение уровня бедности к 2025 году до 4,3%.

При этом в 2020 году подпрограмма правительства в ее прежней редакции оказалась невыполненной. За прошедший год власти рассчитывали уменьшить количество бедных в Татарстане до 6,1%. Однако в новой редакции документа этот индикатор был постфактум повышен до 7,4%. Планку в 6% теперь предстоит достичь только через четыре года. Ожидаемый уровень бедности по итогам 2021 года, с учетом скорректированных планов, повышен с 5,6% до 7,1%, в 2022 году — с 5,1% до 6,7%, в 2023 году — с 4,7% до 6,4%.

Старая редакция подпрограммы также предполагала «инерционный сценарий» снижения бедности (по всей видимости, имелось виду развитие событий в том случае, если бы чиновники не приняли подпрограмму по борьбе с бедностью). Однако даже он был более оптимистичным, чем новый вариант документа, поскольку предполагал снижение числа бедных к 2025 году до 5,6%. Под бедными подразумеваются граждане, чей доход ниже прожиточного минимума: на текущий год в республике он составляет почти 10 тыс. руб. (был повышен на 3%).

Напомним, в 2019 году Татарстан стал участником пилотного проекта Минтруда РФ по снижению бедности. Президент России Владимир Путин пообещал снизить численность этой категории населения в два раза к 2024 году и поставил такую задачу перед правительством в своем майском указе. Для выполнения указа власти республики обратились за помощью в Международный банк реконструкции и развития (МБРР), заключив с ним меморандум о взаимопонимании. Сообщалось, что международные эксперты окажут содействие татарстанским чиновникам, чтобы «определить, кому и как помогать». Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова говорила, что бедным будет оказана «не только финансовая помощь», но и «поддержка при устройстве на работу». При этом она подчеркивала, что «борьба с бедностью — это не только раздача льгот и пособий».

Сама подпрограмма по снижению числа бедных была принята в начале 2020 года. Ее целью ставилось «превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции», а также «снижение расходов населения, в том числе путем развития социальной помощи нуждающимся», «развитие системы социального контракта» и «организация социальной адаптации малообеспеченных граждан». Стоимость подпрограммы изначально составляла 3 млрд руб. на пять лет.

С 2018 по 2019 год чиновникам республики действительно удалось снизить число бедных — с 7,2% до 6,9%. Однако по итогам 2020 года их число возросло до 7,4%. На заседании коллегии министерства труда в начале этого года Алексей Песошин заявил, что теперь снизить число бедных вдвое предстоит уже к 2030 году. При этом в 2021 году их количество должно сократиться на 25 тыс. человек. В 2020 году в республике, по подсчетам “Ъ-Казань”, низкие доходы были у 290 тыс. жителей.

В министерстве труда вчера “Ъ-Казань” не смогли дать подробные пояснения, с чем связано снижение целевых показателей по сокращению бедности, но отметили, что на доходах граждан негативно повлияла пандемия COVID-19. В пресс-службе уточнили, что прогнозные цифры рассчитывались министерством экономики и органами статистики.

Ранее “Ъ-Казань” сообщал, что реальные доходы жителей республики, по данным Татарстанстата, в 2020 году сократились на 3,3%. При этом в новой редакции подпрограммы говорится о сокращении реальных располагаемых доходов сразу на 7,7%.

В среднем они даже не достигли 35 тыс. руб. на человека в месяц (ранее прогнозировалось, что они превысят 37,3 тыс. руб.). В ближайшие три годы власти ожидают, что денежные доходы будут расти на 1–2% и составят к концу 2023 года 41,2 тыс. руб. (ранее планировалось 45 тыс. руб.).

«Из-за снижения уровня доходов бизнеса и общего замедления экономики пересмотр планки по уровню бедности в прогнозах на ближайшие пять лет вполне логичен и предсказуем. Было бы странно отказаться от пересмотра базовых прогнозных значений при невозможности их достичь»,— говорит главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. При этом он считает, что «нельзя сказать, что в России планы борьбы с бедностью реализуются успешно». «Изначально предполагалось сократить бедность в два раза еще к 2024 году. Но в прошлом году срок достижения цели в 6,5% от всего населения страны сдвинули на 2030 год, что более реалистично. Но пока до такого результата по-прежнему далеко — уровень бедности в РФ в среднем оценивается в 12,3%»,— указывает он.

По словам господина Антонова, в сравнении с другими регионами у Татарстана «достаточно хорошие показатели». «7,4% населения имеют доходы ниже МРОТ. Это близко к таким наиболее экономически благополучным регионам, как Москва и Санкт-Петербург с показателем примерно в 6-7%»,— отмечает аналитик. Он добавляет, что «наиболее плохая обстановка в республике Тыва — уровень бедности выше 33%, Ингушетии — 30%, Кабардино-Балкарии и Алтае — свыше 20%».

Кирилл Антонов