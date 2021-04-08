По праву главных

Самый дорогой часовой бренд в мире ($9,5 млрд по оценке Forbes) и обладатель самой большой рыночной доли на мировом розничном рынке швейцарских часов (26,8%, согласно исследованию Morgan Stanley и LuxeConsult), группа Rolex показала новые модели 2021 года. Как собственно Rolex, так и вторая марка группы — Tudor — придерживаются крайне консервативного подхода к представлению новинок: это случается только раз в год, раньше — на приказавшем долго жить салоне Baselworld, теперь — на виртуальной выставке Watches & Wonders, открывшейся 7 апреля.

Главной премьерой в наиболее востребованной покупателями коллекции Rolex Oyster Perpetual Professional стала обновленная модель с функцией второго часового пояса Explorer II. При сохранении диаметра 42 мм корпус и браслет из стали Oystersteel изменились очень незначительно. Перемены заметят только знатоки и только при очном сравнении часов двух поколений, но подсказываем: ушки браслета стали уже, а трехзвенный браслет дизайна Oyster — чуть шире. Отныне в Explorer II применяется автоматический мануфактурный механизм последнего поколения, обеспечивающий 70-часовой запас хода (ранее — 50 часов). Часовые метки и стрелки покрыты люминесцентным составом Chromalight с повышенной интенсивностью свечения синего оттенка. По-прежнему есть выбор между белым и черным лаковыми циферблатами. Очень точечное, в духе марки осовременивание.

Поклонников, вернее — поклонниц, более радикальных изменений приглашают взглянуть на новые версии модели Oyster Perpetual Datejust 36. Они получили циферблаты совершенно нового типа: с пальмовым или резным (fluted) мотивом, причем последний стилизован под фирменные насечки на ободке циферблата. Циферблаты выдержаны в оливковом, золотистом или серебристом тонах, каждый из которых сочетается с определенным материалом 36-миллиметрового корпуса: сталью Oystersteel, комбинацией стали с желтым или розовым золотом Everose (версии Rolesor).

Еще более неожиданное новшество встречается в также адресованным дамам Oyster Perpetual Day-Date 36: впервые за последние десятилетия эта самая престижная модель марки, корпуса которой выполняются только из драгоценных металлов, получила кожаные ремешки взамен браслетов. Глянцевые ремешки из кожи аллигатора очень яркие: оранжевый, бордо, бирюзовый. Каждому соответствует свой цвет эмали часовых меток, украшающих инкрустированные бриллиантами циферблаты.

У Rolex в нынешнем году есть и новшество для любителей легендарного хронографа Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Это, увы, не увеличение производства популярнейших стальных версий, а циферблаты из натурального метеорита с характерной для этого материала фактурой. Так называемые видманштеттеновы линии, проступающие при травлении метеоритной пластины кислотой, делают каждый циферблат практически уникальным. Метеоритные циферблаты предложены только для версий в золотых корпусах: из белого, желтого и розового сплава Everose.

Плавным переходом к рассказу о новинках второй марки группы служит последняя новинка Rolex. Это Oyster Perpetual Explorer в корпусе ранее отсутствовавшего в текущей коллекции размера 36 мм, повторяющего диаметр оригинальных часов Explorer, выпущенных в 1953 году в честь первого в истории восхождения человека на Эверест. Сочетание Rolesor (сталь и желтое золото), примененное для корпуса и браслета, с черным лакированным циферблатом живо напомнило нам модель Tudor Black Bay S&G (выпускается в корпусах диаметром 32, 36 и 41 мм). Разумеется, разница в классе налицо, но уж больно похожа общая композиция. Определенно, такое сходство порадует клиентов более доступной марки Tudor.

Сам же Tudor, на наш взгляд, выступил в нынешнем году на «отлично». Тон задают Black Bay Chrono, обновленные по случаю 50-летнего юбилея первых хронографов марки. Внутри стального корпуса диаметром 41 мм работает автоматический квазимануфактурный (его Tudor получает в рамках обмена механизмами с маркой Breitling) калибр с 70-часовым запасом хода. Циферблаты решены в стиле «панда» (белые счетчики на черном фоне) или «вывернутая панда» (черные счетчики на белом фоне), очень популярном в 1960–1970-х. Малых циферблатов два: секундной стрелки текущего времени в положении «9 часов» и 45-минутного счетчика хронографа в положении «3 часа» (12-часовой счетчик хронографа отсутствует). Такая схема расположения счетчиков называется bi-compax и сразу придает часам винтажный облик.

В семействе Black Bay Fifty-Eight, объединяющем дайверские часы с историческим диаметром корпуса 39 мм (намек на 1958 год содержится в названии), появились две новинки. Это версии в корпусах из сплава на основе серебра 925-й пробы, а также из 18-каратного (то есть в привычной нам метрической системе 750-й пробы) желтого золота. Поверхности обеих материалов выполнены в традициях марки матовыми, без полировки. Интересно, что, несмотря на гарантированную водонепроницаемость в 200 м, задние крышки новинок впервые в коллекции Black Bay имеют прозрачные окна из сапфирового стекла, позволяющие наблюдать за работой автоматических мануфактурных механизмов с запасом хода 70 часов. В общем, чем дальше, тем больше мы находим доводов в пользу Tudor. Даже на фоне именитого «старшего брата».

Юрий Хнычкин