«Локомотив» и «Ахмат» вышли в полуфинал Кубка России

Московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» вышли в полуфинал Кубка России по футболу. «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:1 (Смолов, 44, 63; Камано, 90+6 — Юсупов, 70). «Ахмат» в Грозном обыграл «Уфу» со счетом 1:0 (Евгений Харин, 55).

Завтра состоятся еще два четвертьфинала: «Крылья Советов»—«Динамо» и «Арсенал»—ЦСКА.

Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки. Матчи пройдут 21–22 апреля. Финал запланирован на 12 мая.

Подробнее о первых четвертьфиналах читайте в публикации “Ъ”.