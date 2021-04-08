«Локомотив» нашел свой дубль

Первыми полуфиналистами Кубка России стали «Локомотив» и «Ахмат». Москвичи на выезде в очень увлекательном четвертьфинальном матче обыграли — 3:1 — «Сочи» благодаря дублю Федора Смолова, а «Ахмат» справился дома — 1:0 — с «Уфой».

Матч между «Сочи» и «Локомотивом» очень долго — не пять, не десять минут, а чуть ли не полтайма — проходил в такой стилистике, которой от него точно не ждали. Железнодорожники — самый «горячий» российский клуб после зимних каникул. Выигрывающие матч за матчем, они настолько эффективны, будто зимой поменяли не верхушку менеджмента — председателя совета директоров, гендиректора, а где-то добыли денег, чтобы закупиться отрядом звезд не отечественной, а, допустим, английской премьер-лиги.

Но в этой встрече их сразу приняли крепко трепать. Это был удивительно классный футбол в исполнении «Сочи». В нем все было прекрасно — скорость, стремление отобрать мяч, не позволяя ему покинуть чужую половину, постоянное давление. Ну, почти все — не хватало какого-то тонкого хода в концовке очередного наскока. Но в любом случае «Локомотиву» было тяжело. Его вратарю Гильерме — особенно. Но он демонстрировал, что за то время, что «Локомотив» в полном порядке, не разучился справляться с жутким напряжением, готов и к игре, в которой не расслабишься ни на секунду. Хотя кинутый им после бог знает какого по счету сулившего беду прострела в сторону партнеров колючий, как свежезаточенный клинок, взгляд намекал: вратарь не против того, чтобы и поводы передохнуть находились.

Сочинская публика наверняка предвкушала месть — за недавний, в середине марта, гостевой матч с «Локомотивом» в рамках чемпионата страны.

В нем сочинцы были недурны (в конце концов, кроме них «переформатированному» московскому клубу в этом году вообще-то никто не забивал), но все равно уступили — 1:3. Происходящее на их стадионе наводило на мысли о неминуемом реванше. Ведь даже слегка «подсев» в середине первого тайма, «Сочи» все равно не перестал создавать напряжение у ворот противника.

Но перед перерывом на хозяев вылилось ведро ледяной воды. Этот эпизод был бенефисом Федора Смолова, о котором как о фигуре ключевой поклонники «Локомотива», может, и стали забывать. В конце прошлого года известный нападающий перенес операцию на травмированном плече, долго восстанавливался. В чемпионате до этого матча он выходил исключительно на замену, в кубковом четвертьфинале тренер Марко Николич включил его в основу и был вознагражден за риск шедевром от форварда.

Федор Смолов ринулся за мячом, отправленным в сочинскую штрафную Ведраном Чорулкой, вместе с защитником Иваном Миладиновичем. Они бежали рядышком, казалось, что Миладинович все контролирует, что вот-вот сожрет оппонента.

И тут Смолов вдруг резко затормозил, развернулся, и пока сочинец, по инерции двигавшийся к лицевой, отчаянно пытался остановиться и вернуть потерянное равновесие, хлестко пробил.

Вратарь Денис Адамов с ударом не справился.

А второй тайм открылся новой бедой для «Сочи», ничуть не менее досадной, чем предыдущая. Подвел хозяев Кирилл Заика. Дело было у боковой линии, довольно далеко от ворот. Заика, вынося мяч, угодил в Мацея Рыбуся, а когда тот рванул мимо сочинца, схватил поляка и опрокинул его на газон. Желтая карточка была неминуемой. Проблема в том, что у Заики одна такая уже имелась, а значит, «Сочи» остался в меньшинстве.

Самое странное, что вскоре он получил отличный шанс счет сравнять. После роскошной передачи Сергея Терехова Кристиан Нобоа, энергичнее которого в составе хозяев никого не было, очутился в штрафной напротив Гильерме. Но бить ему довелось с «неудобной», левой ноги, и голкипер вышел из поединка победителем.

А потом вновь блеснул Федор Смолов. Второй его гол вышел примерено таким же эффектным, как первый. На сей раз Смолов палил издали, с двух десятков метров, причем совершенно без разбега.

Обычно такие удары мощными не бывают, но этот превратился в исключение — и мощный, и чрезвычайно меткий, прямо в угол.

А «Сочи» между тем возродил интригу благодаря Артуру Юсупову, который стрельнул низом приблизительно с той же дистанции, что и Смолов. И концовка у этого матча была увлекательной. Приободрившийся «Сочи» наседал, наседал плотно, и «Локомотив» свой выход в полуфинал обеспечил не без нервов. Успокоиться он смог лишь после того, как на излете компенсированного времени Франсуа Камано забил «хоккейный», в пустые ворота, гол. Пустыми они оказались из-за того, что Адамов понесся поддерживать жаркий сочинский штурм в чужую штрафную.

В другом четвертьфинальном матче, состоявшемся в среду, кризисная «Уфа», только что расставшаяся с главным тренером Рашидом Рахимовым, на выезде поразительно упорно сопротивлялась «Ахмату», который в выходные, подняв себе настроение, в пух и прах разнес «Краснодар». Все в этой игре решил единственный гол. В начале второго тайма голкипер уфимцев Александр Беленов отразил удар Мирослава Богосавца, но на добивании всех опередил другой футболист грозненцев — Евгений Харин.

В четверг четвертьфинальная стадия Кубка России продолжится еще двумя матчами: «Крылья Советов» встречаются с «Динамо», а «Арсенал» — с ЦСКА.

Алексей Доспехов