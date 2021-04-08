Власти Перми передадут в краевую собственность 4 участка под строительство школ

Глава Перми Алексей Демкин внес в городскую думу проект о передаче 4 муниципальных участков в краевую собственность. По данным проекта, Пермской думе предлагается разрешить администрации города безвозмездно передать в собственность Пермского края 4 земельных участка суммарной площадью 88,9 тыс. кв. м.

Один участок в 21,6 тыс. кв. м находится на ул. Холмогорской в микрорайоне Юбилейный, в районе остановки «2-я Холмогорская». Вторая площадка в 25,7 тыс. кв. м расположена в Новых Лядах, возле Техно-Школы им. В. П. Савиных. Третий участок (19,8 тыс. кв. м) находится на ул. Кронштадская, 41, четвертый (21,7 тыс. кв. м) – в Балатово, возле школы №136 на ул. Милиционера Власова, 37.

По данным «Ъ-Прикамье», на этих землях в рамках концессии планируется построить школы. В проекте в роли концессионера может выступить дочерняя структура Сбербанка – ООО «Сберинфра». «Условия проекта - участки должны быть у одной стороны - правительства края» - пояснил источник в мэрии.

Напомним, недавно стало известно о том, что в Перми и Пермском районе в рамках концессии планируется возвести 9 школ. Краевые власти прорабатывают этот проект с «Первой концессионной компанией „Просвещение“» (ООО), которая является потенциальным инвестором. Возведение объектов обойдется не менее чем в 9 млрд руб. Компания уже представила краевым властям необходимые расчеты и прорабатывает вопрос взаимодействия с крупными финансовыми организациями, в том числе с ВЭБ.РФ и Сбербанком. По словам гендиректора организации «Просвещение» Отто Сопроненко, существенным условием для подачи субъектами РФ заявки на федеральное софинансирование является наличие частного инвестора и готовой, уже поданной им инициативы.

Дочерняя структура «Сбербанка» ООО «Сберинфра» 25 марта учредила в Перми сразу девять организаций, которые займутся комплексным обслуживанием помещений. По сведениям kartoteka.ru, в краевой столице были зарегистрированы следующие ООО: «Школа на Веденеева», «Школа Кондратово», «Школа Новые Ляды», «Школа на Холмогорской», «Школа на Старцева», «Школа на Кронштадтской», «Школа на Власова», «Школа на Ветлужской» и «Школа Лобаново».