Инвестор садится за парту

«Дочка» Сбербанка «Сберинфра» зарегистрировала в Перми девять компаний: «Школа на Веденеева», «Школа Кондратово», «Школа Новые Ляды» и другие. Недавно краевые власти сообщили о планах построить в рамках концессии в Перми и Пермском районе девять школ. Ранее среди потенциальных инвесторов рассматривались Сбербанк и Внешэконом­банк. Пермские власти уже определили места строительства школ, и их адреса совпадают с названиями новых компаний «Сберинфры». Со структурой Сбербанка идут переговоры. Экс­перты положительно оценивают такое строительство в регионе в рамках концессии и отмечают, что Перми нужны новые школы и что в других регионах подобные проекты уже реализуются.



Дочерняя структура «Сбербанка» ООО «Сберинфра» учредила в Перми сразу девять организаций, которые займутся комплексным обслуживанием помещений. По сведениям kartoteka.ru, 25 марта в краевой столице были зарегистрированы следующие ООО: «Школа на Веденеева», «Школа Кондратово», «Школа Новые Ляды», «Школа на Холмогорской», «Школа на Старцева», «Школа на Кронштадтской», «Школа на Власова», «Школа на Ветлужской» и «Школа Лобаново». Также «Сберинфра» зарегистрировала аналогичные компании в Нижегородской области и Удмуртии.

По данным источников „Ъ-Прикамье“ в мэрии, структура Сбербанка создала новые компании для реализации совместного с пермскими властями проекта по строительству девяти школ. «Раньше планировалось строить школы через Внешэкономбанк, но теперь все переключается на „Сбер­инфру“»,— сообщил собеседник. По данным источника, администрация выделит участки под учебные заведения и передаст их в краевую собственность. Каждая школа обойдется в 700–800 млн руб. Инвестор сможет окупить затраты с помощью федерального субсидирования и местного бюджета. Свою часть Прикамье будет выплачивать концессионеру на протяжении нескольких лет.

Напомним, на заседании правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина в начале марта уже обсуждалось строительство инвестором девяти школ в Перми и Пермском районе. Проект прорабатывается с «Первой концессионной компанией „Просвещение“» (ООО), которая является потенциальным инвестором. Возведение объектов обойдется не менее чем в 9 млрд руб. Компания уже представила краевым властям необходимые расчеты и прорабатывает вопрос взаимодействия с крупными финансовыми организациями, в том числе с ВЭБ.РФ и Сбербанком. По словам гендиректора организации «Просвещение» Отто Сопроненко, существенным условием для подачи субъектами РФ заявки на федеральное софинансирование является наличие частного инвестора и готовой, уже поданной им инициативы.

Учредителями «Первой концессионной компании „Просвещение“» являются Отто Сопроненко (80%) и столичное ООО «Комплексное техническое оснащение „Просвещение“».

Кроме того, во время недавнего круглого стола по развитию системы образования глава Перми Алексей Демкин сообщил, что сейчас власти подбирают участки, подходящие для строительства пяти школ с участием концессионера.

„Ъ-Прикамье“ направило запрос в Сбербанк, но к моменту публикации официальные комментарии от кредитного учреждения еще не были получены.

В краевом минобре подтвердили, что рассматривают «Сберинфру» в качестве одного из участников ГЧП.

Источники в краевом правительстве рассказали, что официально концессионер еще не определен, но переговоры со «Сберинфрой» идут. Выбраны места для учебных заведений. Проект могут реализовать в три этапа: первые школы в рамках начального этапа сдадут до конца 2022 года, второй этап продлится до конца 2023 года, третий — до конца 2024-го. В числе первых планируется построить новый корпус «Техношколы им. В.П. Савиных» в Новых Лядах, а также учебное заведение на ул. Холмогорской.

«Школы нужны, и то, что такие решения есть, это здорово»,— заявил депутат гордумы Сергей Богуславский, отметив, что депутатам думы проект еще не представляли. По словам собеседника, если концессионный конкурс объявляется муниципалитетом, то у него может быть несколько участников. Если один из интересантов заявляется по процедуре частной инициативы, то в этом случае тоже предусмотрена публичная часть рассмотрения предложения. Если других интересантов нет, то власти подписывают соглашение с этим инвестором, пояснил Сергей Богуславский.

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов отметил, что в других регионах уже реализуют такие проекты в рамках концессии, и это позволяет властям получать «законченный продукт», минуя процессы обычного инвестирования (торги, внесение аванса, оплата работ подрядчику). «На торгах мы определяем подрядчика, который построит дешевле, но по какому проекту он будет строить? Хорошо, если он проверенный, отработанный. А может, организация вывела проект по принципу „cамый дешевый“?»— обратил внимание господин Жданов. Собеседник добавил, что после сдачи школы власти могут постепенно ее выкупить или получить через концессионное соглашение, взять в долгосрочную аренду или оплачивать какое-то количество мест,

если школа станет частной.