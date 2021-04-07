Dell вернула процессоры AMD на игровые ноутбуки Alienware

Бренд Alienware, дочерняя компания Dell, представил новый игровой ноутбук M15 R5. Это первое с 2007 года устройство марки, оснащенное процессором компании AMD.

Alienware M15 R5 доступен с восьмиядерными процессорами AMD линейки Ryzen 5000H. Базовым вариантом является ноутбук с процессором AMD Ryzen R7 5800H с максимальной частотой 4,4 ГГц и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060. Также предложена версия с процессором Ryzen R9 5900HX с максимальной частотой 4,6 ГГц и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070.

Будут выпускаться версии с 8 Гб, 16 Гб и 32 Гб оперативной памяти (предусмотрены два слота SO-DIMM для расширения), с SSD-диском объемом до 4 Тб, а видеокарты в обеих версиях имеют 8 Гб памяти. Независимо от конфигурации аккумулятор будет один — на 86 Вт·ч.

На выбор даются три варианта 15,6-дюймового дисплея и два типа клавиатуры. Alienware M15 R5 имеет порт HDMI 2.1 с возможность подключения внешних 4K-экранов, а также набор других портов: RJ-45 Ethernet до 2,5 Гбит/с, пара USB-A 3.2 Gen 1, один USB-A 3.2 Gen 2, один USB-C 3.2 Gen 2, 3,5-мм разъем для наушников. Порт Thunderbolt не предусмотрен, поскольку это технология Intel.

Традиционно для линейки Alienware предусмотрена разноцветная светодиодная подсветка блока клавиатуры, логотипа на крышке и обрамления нижней половины устройства. В продажу ноутбук на рынке США поступит 20 апреля. Стоимость базовой конфигурации Alienware M15 R5 составит $2,2 тыс.