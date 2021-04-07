Аккаунт Цукерберга нашли в мессенджере конкурентов Signal

Благодаря утечке персональных данных пользователей Facebook стало известно, что глава компании Марк Цукерберг использует защищенный мессенджер Signal вместо WhatsApp, принадлежащего Facebook. На это обратил внимание сайт Mashable. Они ссылаются на инсайдера Дэйва Уокера, который обнаружил зарегистрированный профиль господина Цукерберга в конкурирующем мессенджере.

Signal отреагировал в Twitter на эту новость, заявив, что Марк Цукерберг подает всем пример в преддверии вступления в силу 15 мая новой политики WhatsApp о предоставлении информации о пользователях другим сервисам Facebook.

Утечка данных свыше 533 млн пользователей Facebook 3 апреля также раскрыла личные данные главы компании господина Цукерберга, включая его телефон, адрес, личный идентификатор и другие сведения.

Евгений Федуненко