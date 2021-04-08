Концессионерам дали первый звонок

Нижегородская компания Сбербанка «Сберинфра» учредила несколько коммерческих компаний под проекты строительства школ в области. Новые школы и спортивный центр для инвалидов могут быть построены в ближайшие годы в Выксунском районе, на Бору и в Дзержинске. В целом по регионам Приволжья Сбербанк прорабатывает около 30 потенциальных концессий по строительству школ, а Нижегородская область сейчас участвует в конкурсе Минпросвещения РФ по отбору проектов учебных заведений.



Дочернее общество Сбербанка «Сберинфра» в марте зарегистрировало в Нижегородской области несколько дочерних компаний: ООО «Школа Боталово-4», ООО «Школа на Козерадского», ООО «Школа Виля» и ООО «Центр адаптивного спора "Феникс"». Вероятно, новые юридические лица будут управлять школами, построенными по концессии. Ранее “Ъ-Приволжье” писал, что Сбербанк выступает финансовым партнером федеральной группы компаний «Просвещение» и финансирует строительство по концессии нескольких корпусов «Школы 800» (с индивидуальной и самостоятельно формируемой программой обучения для каждого ученика) в общей сложности на 4,5 тыс. мест в трех районах Нижнего Новгорода и на Бору. Под этот проект банк открыл концессионеру кредитную линию на сумму более чем 5 млрд руб. По данным ГИС ЕГРЗ, корпус «Школы 800» на полторы тысячи мест в Автозаводском районе только 6 апреля получил положительное заключение госэкспертизы, хотя сами объекты начали строить в прошлом году. В пресс-службе нижегородского отделения Сбербанка сообщили, что по завершении строительства «Школы 800» к сентябрю 2021 года будут рассматривать «иные проекты в случае потребности со стороны правительства в рамках федеральной программы образования».

Добавим, что, по данным сервиса Kartoteka.ru, компания «Сберинфра» заранее учредила «школьные» компании не только в Нижегородской области, но и в Чувашии, Удмуртии и Пермском крае. Ранее председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин в интервью нижегородским СМИ говорил, что по девяти регионам присутствия «в активной работе уже 30 школ», которые планируется построить до 2023 года.

Разработку проекта по строительству средней школы на тысячу мест в жилом районе Боталово-4 в городе Бор еще в 2019 году заказывала местная администрация, недавно он прошел госэкспертизу. Проект школы на 400 мест в поселке Виля Выксунского района был заказан в 2016 году. Строить новое учебное заведение со спальными комнатами для «тихого часа» первоклассников собирались еще два года назад, но денег в бюджете не нашлось. Еще один проект трехэтажного здания школы на тысячу учеников на улице Козерадского в Выксе также давно готов, но само учебное заведение пока не построено.

В правительстве Нижегородской области “Ъ-Приволжье” сообщили, что до 5 мая идет конкурсный отбор Министерством просвещения РФ заявок от регионов на получение субсидии для строительства школ. Область в нем также участвует с проектами нескольких школ. По поводу ООО «Центр адаптивного спорта „Феникс“», в минимущества области сказали, что эта компания 31 марта обратилась с инициативой заключить концессионное соглашение по финансированию, созданию и эксплуатации регионального специального учреждения в Дзержинске. «В этом региональном центре после его создания предполагается проводить спортивные тренировки, оздоровительные процедуры и реабилитацию инвалидов и спортсменов с ограниченными возможностями по здоровью. А также организовывать различные соревнования и физкультурно-спортивные мероприятия — пропускная способность центра рассчитана на 600 человек в сутки», — ответили в администрации региона.

Директор АНО «Школа 800» Сергей Злобин подтвердил, что финансирование строительства новых учебных заведений по федеральному проекту «Современная школа» предполагается за счет механизма концессии. «Ожидается, что большую часть затрат — по-моему, две трети — возьмут на себя финансовые партнеры. Строить школы ведь можно не только по 44-ФЗ за счет бюджетных средств, но и за счет государственно-частного партнерства, и в Нижегородской области ждут инициатив от потенциальных концессионеров. Причем в ГЧП за счет федерального бюджета будет возмещаться и капитальный грант на строительство и плата концедента. Поэтому для областного бюджета это будет более выгодная схема, чем пилотный проект со "Школой 800"», — сообщил Сергей Злобин. По его словам, в областное правительство уже поступили десятки обращений от районов за консультациями по строительству школ в формате ГЧП, а опытом нижегородской концессии сейчас интересуются многие регионы Приволжского федерального округа.

Роман Кряжев