УФАС провентилировало закупки

Региональное управление ФАС России выявило нарушения закона о защите конкуренции при заключении контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких между ГКУ Управление материально-техническим обеспечением минздрава Башкирии и петербургским ООО «Техинфо». Контракт был заключен в 2018 году, по нему в Башкирию поставили четыре аппарата ИВЛ. При этом, как установило УФАС, оборудование закупалось по завышенной стоимости — цена одного аппарата превышала цену производителя на 180%. Минздрав не комментирует претензию УФАС.

Комиссия регионального УФАС по итогам проверки, проведенной по материалам прокуратуры Башкирии, установила нарушения ФЗ «О защите конкуренции» в действиях Управления материально-техническим обеспечением минздрава Башкирии при покупке аппаратов искусственной вентиляции легких в 2018 году. Контракт стоимостью 10,4 млн руб. был заключен с петербургским ООО «Техинфо» (учредитель — Виктор Зинченко). УФАС пришло к выводу, что условия закупки ограничивали конкуренцию на торгах, а «Техинфо» получило преимущество. Предписание организатору торгов антимонопольная служба не выдала, так как «аппараты ИВЛ поставлены и возврат в первоначальное положение не представляется возможным».

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Техинфо» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2017 году. Компания занимается торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях. Прибыль компании по итогам 2018 года составляла 575 тыс. руб., выручка — 27,8 млн руб. В 2018 году предприятие заключило 36 контрактов на общую сумму более 55 млн руб., при этом часть из них была прекращена. «Техинфо» включено в реестр недобросовестных поставщиков и юрлиц, больше года не предоставляющих финансовую отчетность.

Закупка аппаратов была размещена в сентябре 2018 года. По условиям контракта, в Башкирию необходимо было поставить четыре аппарата ИВЛ для детей и взрослых: два — в Республиканскую детскую клиническую больницу и два — в городскую детскую клиническую больницу №17. Начальная стоимость закупки каждого аппарата составляла 2,6 млн руб., а итоговая, согласно контракту с «Техинфо»,— 2,4 млн руб. Заявки на участие в конкурсе подали две компании — «Техинфо» и «Дельрус», однако последняя, как сообщили „Ъ“ в пресс-службе минздрава, участия в торгах не принимала.

«Техинфо» поставило в регион четыре аппарата «Авента М», произведенные АО «Уральский приборостроительный завод».

При этом, как отмечается в решение УФАС, производитель еще в мае 2018 года продал эти аппараты некой компании — ее название ведомство не раскрывает — за 3,7 млн рублей. А в ноябре того же года эта компания попросила завод отгрузить оборудование в Уфу, указав на маркировке номер государственного заказа, а управление материально-техническим обеспечением минздрава Башкирии как заказчика и «Техинфо» как поставщика. На заводе, отмечают в УФАС, цену аппарата «Авента М» определяли в среднем в 1,6 млн руб.

Отметим, что на цену закупки еще в 2018 году обращало внимание министерство экономического развития региона. На сайте госзакупок опубликован запрос заместителя министра Валерия Исхакова о даче разъяснений по положениям документов закупки. Господин Исхаков требовал отменить закупку, так как указанные в закупке характеристики аппаратов совпадали с характеристиками продукции конкретного производителя, а стоимость превышала рыночную. В ответ на запрос Идрис Асылгужин, в тот момент исполнявший обязанности директора управления материально-технического обеспечения, отметил, что предметом закупки является аппарат ИВЛ, позволяющий проводить вентиляцию легких в том числе у новорожденных младенцев. «Аппараты подобного класса имеют иное ценовое обоснование, нежели аппараты, рассчитанные исключительно для взрослых и детей»,— указано в ответе.

УФАС пришло к выводу о том, что заказчик, поставщик, а также производитель оборудования и компания-посредник взаимодействовали между собой, а «Техинфо» знал о поставке аппаратов ИВЛ еще до объявления торгов, что «свидетельствует о наличии сговора, запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством».

Кроме того, в решении УФАС указано, что в ГКДБ №17, получив оборудование, составили акт о несоответствии товара техническим требованиям, указанным в условиях контракта. Речь идет, в частности, о несоответствии диапазонов регулируемого дыхательного объема и пикового инспираторного потока. Контрактом предусмотрена ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, однако сведений о том, что поставщика привлекли за это к ответственности, нет.

В минздраве региона „Ъ“ заявили, что закупочная стоимость аппаратов в 2018 году варьировалась от 1,2 млн до 2,1 млн руб. Иных комментариев министерство не предоставило.

В текущем году минздрав Башкирии разместил одну закупку аппарата ИВЛ на сумму 595 тыс. руб. В 2018 году аналогичных закупок было как минимум восемь на общую сумму более 143 млн руб.

Елена Чиркова