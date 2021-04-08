Частных инвесторов ждут в ЖКХ

Минэкономики для наращивания инвестиций в ЖКХ предлагает запретить государственным и муниципальным унитарным предприятиям (ГУП и МУП) участвовать в коммунальных концессиях. Также предлагается упростить передачу незарегистрированного имущества в управление «частникам» — допустив, в частности, что обязанность регистрации может быть возложена не только на инвестора, но и на местные и региональные власти. Эксперты инициативы в целом приветствуют, но отмечают, что необходимо решить вопрос о компенсации затрат инвесторов на регистрационные процедуры.

Минэкономики подготовило поправки к закону о концессиях — предлагается запретить передавать объекты тепло- и водоснабжения в концессии ГУПам, МУПам и бюджетным учреждениям, если хотя бы один из учредителей организации является концедентом (публичной стороной соглашения). К инвесторам ведомство предлагает предъявлять требования, подтверждающие их квалификацию оператора коммунальной инфраструктуры (например, имеющийся опыт эксплуатации таких объектов).

Эту инициативу Минэкономики объясняет тем, что ГУПы и МУПы по своей природе не являются частным инвестором — в случае их участия в концессиях обе стороны, по сути, являются одним и тем же лицом (регионом или муниципалитетом). Такая конструкция, считает ведомство, по существу не является государственно-частным партнерством (ГЧП), не способствует притоку частных инвестиций в ЖКХ и не обеспечивает ответственности концессионера за исполнение условий соглашения.

Также Минэкономики предлагает упростить передачу незарегистрированного имущества в управление частных инвесторов. Сейчас это допускается с ограничением доли балансовой стоимости объектов в общем составе имущества, передаваемого в концессию (не более 50%). Инвестору при этом на регистрацию отводится всего год, и провести ее он должен за свой счет. Ограничение доли предлагается отменить, а срок регистрации продлить до десяти лет — при этом обязанность оформить ее может быть возложена соглашением уже не только на концессионера, но и на муниципалитет.

Как поясняют в Минэкономики, часто доля балансовой стоимости незарегистрированного имущества оказывается выше 50% — но даже в этих пределах она значительна и года на регистрацию недостаточно. В итоге такое имущество возвращается в аренду или остается у ГУПов и МУПов на праве хозяйственного ведения или в оперативном управлении учреждений. Это, по мнению ведомства, «дестимулирует действующих концессионеров к осуществлению долгосрочных инвестиций» и отпугивает потенциальных инвесторов.

Как отмечает главный юрист Национального центра ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) Анна Батуева, «после принятия законопроекта муниципалитеты получат четкие ориентиры: если имущество передается ГУПу, МУПу или учреждению — то на праве хозведения или оперативного управления, а с остальными лицами может быть заключено концессионное соглашение».

Наличие же большого количества имущества, требующего проведения кадастрового учета и госрегистрации, по ее словам, является одной из основных проблем коммунальных концессий: «Затраты на эти процедуры составляют десятки и сотни миллионов рублей, поэтому муниципалитеты часто не могут обеспечить их проведения, хотя они требуются для объявления конкурса и заключения концессионного соглашения». В законодательстве уже предусмотрена возможность передачи некоторых видов коммунальных объектов без регистрации, и предложения Минэкономики значительно улучшат этот механизм, полагает эксперт. Однако, добавляет Анна Батуева, остается проблема возмещения расходов концессионеру на проведение процедур. Сейчас возможность их учета при установлении тарифов ограничена только затратами на уплату госпошлины, что составляет незначительную часть расходов.

Евгения Крючкова