Экономию в ЖКХ делят один к четырем

Минэкономики предлагает определить порядок использования экономии, образовавшейся у предприятий тепло- и водоснабжения при реализации инвестпрограмм. Ведомство подготовило проект постановления правительства, предусматривающий, что не менее 80% сэкономленных средств должно реинвестироваться в модернизацию инфраструктуры, остальное же может остаться в распоряжении предприятия. По мнению Минэкономики, определенность в возможностях использования сэкономленного станет стимулом для инвестиционной активности в ЖКХ. Участники рынка, впрочем, менее оптимистичны. Они полагают, что эта мера вряд ли существенно изменит положение дел в отрасли.

Минэкономики предлагает регламентировать использование предприятиями тепло- и водоснабжения экономии, полученной при реализации инвестпрограмм. Поясним, такие программы утверждаются для модернизации коммунальной инфраструктуры, они финансируются в основном за счет тарифов. По подсчетам Минстроя, на их реализацию тратится около 30 млрд руб. в год, однако для решения проблемы изношенности сетей требуется в разы больше средств.

Сейчас, как отмечает Минэкономики, статус образовавшейся в ЖКХ экономии никак не закреплен. Это, как поясняет вице-президент ЦСР Елена Ковалева, приводит к «неопределенности в процессе корректировки необходимой валовой выручки (НВВ)» — в частности, при расчете ее объема, на основе которого устанавливается тариф, экономия может не приниматься во внимание регулятором, что, в свою очередь, ведет к сохранению завышенных тарифов.

Как следует из проекта Минэкономики, экономией предлагается считать размер снижения фактической стоимости мероприятия инвестпрограммы по отношению к плановой, образовавшегося в результате «эффективного применения закупочных процедур», при выполнении всех обязательств в рамках программы эта сумма не будет исключаться из состава НВВ.

При этом не менее 80% сэкономленных средств предприятия должны будут реинвестировать в другие мероприятия инвестпрограммы, остальное же можно будет использовать по своему усмотрению.

В Минэкономики полагают, что это позволит стимулировать рост эффективности инвестдеятельности, а также обновление коммунальной инфраструктуры. В Минстрое “Ъ” сообщили, что пока проект не получали.

Но действующий подход, поясняют в ведомстве, не мотивирует предприятия к снижению затрат и внедрению новых технологий: после получения экономии при расчете тарифов будет учтено снижение операционных расходов.

Участники рынка неоднозначны в своих оценках. Финдиректор ГК «Росводоканал» Андрей Коваленко поясняет, что сейчас у предприятий нет возможности зарабатывать на инвестициях: либо экономия остается в инвестпрограмме, либо ее мероприятия реализуются в убыток. В «Росводоканале» «горячо приветствуют» предложение Минэкономики, но отмечают, что «чувствовали бы себя более защищенными при распределении экономии в соотношении 50% на 50%».

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) саму идею поддерживают, но отмечают, что реализовать ее будет проблематично — в силу жесткого регулирования стоимости мероприятий инвестпрограммы посредством укрупненных сметных нормативов ниже рыночной стоимости. Хотя возможности для экономии в РАВВ все же видят — в случаях когда применение нормативов невозможно и предприятия руководствуются стоимостью объектов-аналогов, а также при закупках у единственного поставщика.

В «Т Плюс» полагают, что экономия при закупках «не носит значительного масштаба, поэтому к повышению инвестиционной эффективности и увеличению темпов модернизации она не приведет» — достичь этого можно за счет снятия регуляторных барьеров. В Совете производителей энергии (СПЭ) также полагают, что предложения Минэкономики «существенно не изменят инвестклимат в отрасли» — в силу того что они носят «точечный» характер. Кроме того, «принудительное "реинвестирование" экономии» вызывает у СПЭ вопрос — оно «накладывает запрет на использование экономии на ремонты, мероприятия эксплуатационного характера и может носить характер ограничений и вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов».

Евгения Крючкова, Полина Смертина