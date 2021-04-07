Часы и чудеса

Виртуальный часовой салон Watches & Wonders, заменивший павшие жертвой коронавируса выставки в Базеле и Женеве, 7 апреля открылся для пользователей. Новые мировые рекорды, сложные механизмы и экологичные материалы стали главными акцентами смотра, о котором «Коммерсантъ Стиль» рассказывает в серии специальных материалов.

Bvlgari

Ювелирно-часовой дом представляет очередной, уже седьмой мировой рекорд тонкости: самые тонкие часы с вечным календарем Octo Finissimo Perpetual Calendar. Новинка дебютировала в двух версиях корпуса диаметром 40 мм — из матового титана или платины. Рекордно малая толщина состоящего из 408 деталей механизма с микроротором автоподзавода составляет 2,75 мм, корпуса — 5,8 мм. Между прочим, достижение Bvlgari означает падение предыдущего рекорда, принадлежавшего мануфактуре Audemars Piguet. Ее представленный три года назад вечный календарь Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin имеет автоматический механизм толщиной 2,89 мм и корпус из титана и платины толщиной 6,3 мм. Таким образом, борьба идет за доли миллиметра! В специальной серии Octo Finissimo, созданной Bvlgari в сотрудничестве с японским архитектором Тадао Андо, суть времени раскрывается в форме спирали на минималистичном, лишенном меток циферблате — этаком символе черной дыры, из которой рождается время. Выполненные в единственном экземпляре часы Bvlgari Serpenti Misteriosi Cleopatra иллюстрируют другую грань мастерства римского дома — работу с драгоценными камнями: циферблат усыпан бриллиантами и скрыт под шестиугольным прозрачным рубеллитом весом свыше 5 кар. Стилизованные змеиные чешуйки украшены цветными драгоценными камнями девяти видов общим весом около 50 кар и почти 4 тыс. бриллиантов «снежной» закрепки. Стиль Bvlgari проявляется и в новых дамских моделях коктейльных часов Divissima и Allegra.

Jaeger-LeCoultre

У мануфактуры Jaeger-LeCoultre — свой рекорд: самые сложные часы в легендарной коллекции Reverso, объединяющей часы с вращающимся корпусом. Модель Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 стала результатом более шести лет исследований и разработок, по итогам которых были поданы заявки на 12 патентов. Это первые в мире наручные часы с четырьмя отдельными функциональными циферблатами: два из них расположены на разных сторонах вращающегося корпуса, два — на сторонах его основы, которую марка предпочитает называть на телефонный манер кредлом. Часы располагают 11 усложнениями, включая вечный календарь, минутный репетир, индикацию трех лунных циклов — синодического, драконического и аномалистического, и при этом отличаются вполне приемлемыми габаритами: корпус из белого золота имеет размер 51,231 мм и толщину 15,15 мм. Выпуск ограничен 10 экземплярами, цена — €1,35 млн. Другие новинки этого года также относятся к коллекции Reverso, отмечающей 90-летие. Специалисты отдела редких художественных техник Mtiers Rares мануфактуры показали многообразие декоративных отделок в четырех моделях Reverso One. Над созданием часов работали художники по эмали, граверы и специалисты по закрепке драгоценных камней. Корпус часов White Lilies из белого золота украшают белые лилии — символ чистоты, благородства и преданности. Модель Pink Arums из розового золота украшена изображением розового аронника, символизирующего восхищение и признательность. Две другие модели с бриллиантами — Purple Arums из розового золота и Blue Arums из белого золота — также украшены цветками аронника.

Ulysse Nardin

В этом году мануфактура Ulysse Nardin отмечает 175-летнии юбилеи. Настольные часы UFO вполне можно считать инженерным чудом. Они состоят из 663 деталей и показывают время в трех часовых поясах, являясь футуристической интерпретацией классического морского хронометра, на производстве которых марка специализировалась в XVIII столетии. Наручные часы Executive Blast Hourstriker интересны сочетанием таким «больших» усложнений как «парящий» (скрытого крепления) турбийон и механизм боя с видимыми у отметки «12 часов» молоточками. Автоматический мануфактурный механизм помещен в корпус из розового золота диаметром 45 мм и толщиной 16 мм. Комбинация дизайна моделей Diver X и Executive Skeleton позволило Ulysse Nardin создать Diver X Skeleton, скелетированную модель для подводных погружений, выпущенную лимитированной серией из 175 экземпляров. Ободок циферблата новинки покрыт композитом Carbonium, который используется в самолетостроении для крыльев и фюзеляжей.

Hublot

Марка довела концепцию «Искусство синтеза» до новых вершин. Звенья браслета и 43-миллиметровый корпус часов Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire полностью выполнены из сапфирового стекла — это достижение в очередной раз подтверждает мировое лидерство Hublot в работе с искусственным сапфиром. А Big Bang Integral Tourbillon High Jewellery побили рекорды по затраченному на производство времени, каратности бриллиантов и разнообразию типов закрепки. Корпус диаметром 43 мм и трехзвенный браслет (оба — из белого золота) инкрустированы 484 бриллиантами парадной багетной огранки общим весом 31 кар. Даже мосты скелетированного механизма для пущей прозрачности изготовлены из прозрачного сапфирового стекла. Еще одна новация Hublot — часы Big Bang Unico Yellow Magic в 42-миллиметровом корпусе из специально созданной керамики ярко-желтого цвета, не имеющей аналогов. Новые версии Big Bang Sang Bleu II, традиционно созданные в сотрудничестве с мастером художественной татуировки Максимом Буши, теперь будут доступны в синем, сером и белом цветах керамического корпуса диаметром 45 мм.

Panerai

Часовая марка в этом году сделала ставку на экологичность. Модель Submersible eLab ID стала доказательством, что можно делать современные и надежные часы из переработанных материалов. В Submersible eLab ID вторично использованные материалы составляют 98,6% от веса. Корпус часов, «сэндвич»-циферблат и мосты изготовлены из EcoTitanium, переработанного титанового сплава аэрокосмического класса. На циферблат и стрелки нанесено переработанное покрытие Super-LumiNova, а в спусковой механизм сделан из переработанного кремния. Из матового стального сплава на основе переработанных материалов созданы и корпуса Luminor Marina eSteel, представленных в трех цветовых версиях — синей, серой и зеленой. А вот 42-миллиметровыи корпус модели Submersible Bronzo Blu Abisso сделан из вполне традиционной бронзы — и это, поверьте, будет самая желанная для поклонников марки новинка, несмотря на ее несоответствие экологическому тренду.

Екатерина Зиборова