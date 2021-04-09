Человек свободный

Профессору Виталию Рогинскому, руководителю Клиники детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Минздрава России, заслуженному деятелю науки РФ, исполняется 85 лет. Виталий Владиславович — давний друг Русфонда. Многие десятилетия он лечит детей, среди которых есть и наши подопечные. 85 — это множество событий, трудов, пациентов, которые прошли через руки доктора и выздоровели.

Доктор Рогинский до сих пор в строю, несмотря на то что уже два года не оперирует: он консультирует больных, обучает молодых коллег, занимается научными изысканиями — и не собирается останавливаться. Достижений за 60 лет в профессии у него так много, что для простого перечисления потребуется отдельная справочная статья. Он брал в операционную самых, как говорят, «непроходных» пациентов, тех, от кого отказывались другие врачи. Успешно исправлял ошибки природы или последствия болезней, явленные на детских лицах. Провел все возможные хирургические вмешательства по своему профилю, но при этом считал высшим счастьем хирурга умение обойтись в лечении без операции. В свои 85 лет профессор Виталий Рогинский предпочитает говорить о свободе, которая помогает ему жить и трудиться:

— Я красиво, шикарно отметил свои 60 и 70 лет. Когда 80 должно было исполниться, сказал: «Не хочу отмечать». А эти негодяи, мои друзья и коллеги, все равно собрали фуршет — пришлось пойти. Сейчас снова не хочу отмечать. Надоела мишура. Запретил что-то организовывать, не приду в этот день на работу. Времени жалко. Не хочется на глупости тратиться.

Лучшее время жизни — не 18, не 20, не 40 лет. Я бы не хотел обратно в мои 18. Несвободный был человек, денег не было, зависел от родителей. Они говорили: «Вот будешь сам зарабатывать, тогда и станешь жить как хочешь. А сейчас делай, что мы велим».

Знаете, что такое свобода? Есть несколько ее определений. Карл Маркс говорил: свобода — осознанная необходимость. Умно, ничего не скажешь. Но мне больше нравится, как Аркадий Арканов определил: «Свобода — это не делать, что хочу, а не делать, чего не хочу». Вот я проявляю свободу: не хочу отмечать юбилей и не буду.

Часто примеряю к себе слова Арканова: «Ну-ка, Рогинский, ты свободный человек или нет?» Если я поступаю как хочу, может быть, вопреки здравому смыслу, начальству, значит, да, свободный человек.

Свободным становишься не сразу, с возрастом. Для свободы надо уже что-то за плечами иметь: и финансы, и имущество, и труды, за которые тебя уважают. Есть такая пословица: в первую половину жизни человек работает на имя, а во вторую имя работает на человека. На меня сейчас имя работает.

Как мне теперь кажется, жизнь интересна не в 20 лет и не в 40, а гораздо позже. Когда ты что-то из себя начинаешь представлять. Когда ты можешь влиять на жизнь, вот как я сейчас.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда