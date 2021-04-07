Патрушев: отношения России и США на самом низком уровне с окончания Холодной войны

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью “Ъ” дал оценку нынешнему состоянию российско-американских отношений.

«Политическая ситуация сегодня неблагоприятная, отношения двух стран на самом низком уровне с окончания Холодной войны,— сказал он.— Однако многолетняя история отношений России и США показывает, что в решающие моменты наши государства демонстрировали способность налаживать сотрудничество, несмотря на разногласия. Поэтому мы все же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться».

По его словам, в Москве очень не хотели бы, чтобы дело дошло до нового длительного противостояния в духе Холодной войны. «У российского и американского народов сегодня нет поводов для вражды, нас не разделяет, как ранее, идеология. А вот поле для сотрудничества обширное, — отметил Патрушев.— Востребованность нашего взаимодействия возрастает с учетом пандемии, на фоне которой усиливаются вызовы и угрозы глобальной стабильности. Наблюдается эскалация военно-политической напряженности в ряде регионов, усиление международного терроризма и экстремизма, обострение межгосударственных противоречий, бедность, голод, сложная экологическая ситуация… Список можно продолжать еще долго, и каждая из перечисленных проблем несет в себе прямую угрозу человечеству».

В то же время Николай Патрушев дал крайне негативную оценку недавнему интервью президента США Джо Байдена, в котором хозяин Белого дома утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента РФ Владимира Путина «киллером». «Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США. Самые фанатичные противники нашей страны, такие как Трумэн или Рейган, старались быть более сдержанными в публичных высказываниях. Хотя сегодня, когда постепенно открываются американские архивы и публикуются личные бумаги их соратников, мы понимаем, насколько оголтелую русофобию они проповедовали при закрытых дверях. Но все же они понимали, что в политике есть свои границы и их следует уважать»,— отметил собеседник “Ъ”.

Полная версия интервью Николая Патрушева “Ъ” — «Надеемся, что в Вашингтоне все же возобладает здравый смысл».

Елена Черненко