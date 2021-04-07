Международная ассоциация воздушного транспорта не видит признаков восстановления рынка

В феврале международные пассажирские авиаперевозки в пассажиро-километрах (RPK) были на 87,3% ниже, чем в тот же период 2020 года, и почти на 89% ниже уровня февраля 2019-го. Такие данные в среду опубликовала Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА). В целом же авиаперевозки в феврале снизились на 70,3% в сравнении с 2020 годом и на 74,7% в сравнении с 2019-м.

«Международные пассажирские перевозки снизились почти на 89% и не демонстрируют каких-либо признаков восстановления в нынешних условиях»,— отметил новый глава IATA Уильям Уолш. Господин Уолш всего несколько дней назад сменил на этом посту Александра де Жуньяка, возглавлявшего организацию с 2016 года.

Внутренние пассажирские авиаперевозки в феврале снизились на 37,5% в сравнении с 2020 годом и на 51% в сравнении с 2019-м. Что касается российских внутренних авиаперелетов, они снизились на 4,5% по сравнению с тем же периодом 2019-го, но выросли на 2,9% в сравнении с февралем прошлого года.

Как пандемия сказалась на авиаперевозках в России — в публикации “Ъ”.

Яна Рождественская