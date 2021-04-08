Вычесть успеют не все

В прошлом году число граждан, получивших инвестиционный налоговый вычет по взносам на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), достигло почти 166 тыс. человек. За пять лет действия программы гражданам возвращено 12,8 млрд руб. налога. Несмотря на то что число обратившихся за вычетом первого типа инвесторов растет, оно значительно отстает от динамики открываемых ИИС. Таким образом, по достижению отметки в 6 млн счетов, когда Минфин должен задуматься о потенциальной отмене инвестиционного налогового вычета (ИНВ) первого типа, инвесторы могут потерять возможность вычета.

Число граждан, в 2020 году получивших ИНВ по ИИС первого типа по итогам позапрошлого года, составило 165,7 тыс. человек. Они вернули уплаченный налог в размере 6,5 млрд руб., свидетельствуют расчеты “Ъ” на основе данных ФНС. Это более чем в два раза больше, чем результат 2019 года, когда вычет получили 79,8 тыс. граждан на 3,3 млрд руб. Со времени введения пять лет назад механизма ИИС количество получателей ИНВ по счетам первого типа выросло почти в 20 раз, а сумма взносов, по которым был представлен вычет, вплотную приблизилась к 100 млрд руб. (или 12,8 млрд руб. возвращенного гражданам налога).

Программа ИИС запущена с 2015 года. В ее рамках гражданин может выбрать два вида налогового вычета. Вычет первого типа предоставляется на взносы до 400 тыс. руб. в год, с которых физическому лицу возвращают уплаченный НДФЛ в размере 13% (до 52 тыс. руб.). Вычет второго типа предоставляется на доход, полученный частным инвестором по счету,— от переоценки активов и процентов по облигациям. Максимально разрешенный взнос на ИИС составляет 1 млн руб. в год. Гражданин может иметь только один ИИС. При выборе вычета со взносов частный инвестор автоматически лишается возможности получить второй тип ИНВ.

Согласно статистике ФНС, по итогам получения налоговых вычетов по ИИС с 2015 года по конец 2019 года лишь по половине средств, внесенных на эти счета, предоставлены вычеты со взносов. Средний размер взносов, с которых был получен вычет, сократился до 301 тыс. руб. В результате лишь 10% граждан, обладавших ИИС, по итогам 2019 года обратились за ИНВ первого типа. Суммарно за все действие программы хоть раз за таким вычетом обратились 19% владельцев счетов. В 2018–2019 годах за вычетом по ИНВ второго типа (это можно сделать лишь по истечении трех лет обладания счетом) обратились всего 290 человек, получивших вычет с инвестдохода на 339 млн руб.

Согласно данным Московской биржи, ежеквартально открывается 400–450 тыс. ИИС. По итогам первого квартала 2021 года их число превысило 3,85 млн. Как ранее говорили в ЦБ, возможность предоставления ИНВ первого типа может быть ограничена Минфином при достижении планки в 6 млн общего числа ИИС (см. “Ъ” от 29 октября 2020 года).

Нынешними темпами этого показателя можно достичь к середине следующего года. Если к этому времени число обратившихся за ИНВ первого типа сохранится на нынешних уровнях (а ЦБ в прошлогоднем обзоре отмечал, что «разрыв только увеличивался в связи с массовым распространением онлайн-счетов»), то, по оценке “Ъ”, успеют обратиться за вычетом на взносы лишь 0,6–1 млн инвесторов (или 10–17% от общих открытых ИИС).

«На практике может возникнуть ситуация, что количество ИИС достигнет 6 млн штук, но при этом реально за налоговым вычетом первого типа обратится лишь небольшая доля их владельцев»,— оценивает заместитель гендиректора «Открытие Брокер» Андрей Салащенко. Таким образом, по его словам, если будет принято решение об отмене ИИС-1, то заметная часть инвесторов, планировавших взять ИНВ первого типа разом за все годы инвестирования, «окажутся не у дел». То есть им придется переходить на вычет второго типа. Поэтому, отмечает эксперт, при решении, что делать с ИИС-1, необходимо учитывать не общее количество открытых счетов, а «число граждан, обратившихся за вычетом, фондированность счетов, суммарный объем средств на них и другие показатели».

Илья Усов