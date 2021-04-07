«Можно даже говорить о серьезной победе Кремля»

Донбасс не хочет войны. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта собралась на экстренное заседание, чтобы договориться о новом перемирии в зоне противостояния. Ранее и в Киеве, и в Донецке подтвердили приверженность мирному сценарию развития дальнейших событий. Несмотря на то, что обстановка на линии разграничения сторон остается сложной. Ранее Вашингтон, а затем и Берлин высказались против вступления Украины в НАТО. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что так называемое обострение идет на спад.

Можно взять на себя смелость и сказать прямо: так называемое обострение в Донбассе подходит к концу. Это неудивительно. Доллар уверенно стремиться к 80 руб., евро пошло в поход к 95 руб. Если продолжать играть в войну, курс национальной валюты легко может пробить очередной неприятный символический рубеж. Все это, помноженное на сообщения о перебоях с сахаром и иными продуктами в российских регионах, создает очень неприятный фон для оглашения послания президента Федеральному собранию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, был вынужден признать, что да, действительно, негативные последствия имеют место. Хотя, конечно, виноваты не мы, а безответственные действия Украины.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: Конечно же, нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ — это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынок. Это, к сожалению, обычная практика. Но в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема.

Между тем, похоже, что Запад все-таки не оставил без внимания призыв Сергея Лаврова и «привел в чувство власти в Киеве». Сначала США, а затем и Германия ясно дали понять: НАТО пока не для Украины. Подобное можно интерпретировать еще и следующим образом: уважаемый Владимир Александрович, не нужно заходить за флажки и перебарщивать. Никто за вас воевать с Россией не будет, занимайтесь лучше внутренними реформами. И желательно как можно скорее восстановить мирный процесс.

Ответ не заставил себя ждать. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс не хочет войны, хотя готов к любому развитию событий: «Война страшна во всех ее проявлениях. Я подчеркиваю: сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось. Но если Украина сделает этот шаг, то, где мы остановимся, никто сейчас не скажет». Дальше больше: Трехсторонняя контактная группа по урегулированию в Донбассе собралась на экстренное заседание, чтобы попытаться снять напряженность и вернуться к перемирию.

Понятно, что это не дело одного дня. Здесь нужна перезагрузка, встряска, если хотите. Тем более что есть очень много предложений, как возродить мирный процесс. Главное состоит в том, что партнеры все-таки слышат Москву и готовы идти на разумный компромисс. По крайней мере, в глобальных вопросах войны и мира. Можно даже говорить о серьезный победе Кремля: вопрос с НАТО для Киева снят с повестки дня. Во всяком случае, на ближайшее время.

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Так что в общем и целом есть повод для осторожного оптимизма относительно дальнейшей перспективы международных отношений. После этого Владимир Путин с высокой долей вероятности примет участие в климатическом саммите. Даже нельзя исключать, что об этом будет объявлено в ходе послания. Мы же ответственные, поэтому ради недопущения деградации современного мира представим свои прогрессивные предложения.

Более того, Джо Байден, видимо, оказал уважение и дополнил приглашения некими важными словами, мол, очень хотим вас видеть. Не зря ведь Лавров случайно увиделся со старым приятелем Джоном Керри. Понятно, что никакой климатический саммит не может быть успешным, когда говорят пушки. Кроме того, ради дальнейшего потепления можно и во внутренней политике предпринять ряд шагов. Чтобы, так сказать, не давать партнерам повода для обвинений.

Впрочем, не будем загадывать. Тем более что сказанные выше — оптимистичный сценарий, можно даже сказать, робкая надежда. Всегда же хочется верить в лучшее.