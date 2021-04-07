Силовики пришли в петербургский штаб Алексея Навального

Сотрудники петербургского штаба Навального сообщили в социальных сетях, что к ним пришла полиция. Правоохранители заявили, что им поступило устное сообщение от неназванного гражданина, который предполагает, что в помещениях штаба может находиться экстремистская литература и запрещенные агитматериалы.

При это 6 апреля активисты приняли тираж листовок «Свободу Навальному», которые, в числе прочего, намерены изъять. «Расшифровываю: воровать пришли у штаба!», — заявила его глава Ирина Фатьянова в своем канале в Telegram.

Также сообщается, что из помещения никого не выпускают. У находящихся в нем проверяют документы, мотивируя это их возможным участием в несогласованных массовых акциях. Активисты отметили, что один из понятых, возможно, в нетрезвом состоянии.

Олег Дилимбетов