В Петербурге откроется еще семь пунктов вакцинации от COVID-19

В ближайшее время в Санкт-Петербурге откроются еще семь прививочных пунктов. Конкретные места их размещения пока не называются.

Об этом сообщила пресс-служба петербургского правительства. «Подписываем соглашение с Минздравом России об открытии еще 7 прививочных пунктов. Сейчас наши усилия должны быть направлены на привлечение петербуржцев к вакцинопрофилактике», — заявил вице-губернатор города Олег Эргашев. Он отметил, что сейчас городские власти прикладывают усилия для того, чтобы максимальное число горожан могло привиться «в удобном для себя месте».

В настоящий момент в Санкт-Петербурге работает 134 стационарных пункта вакцинации в медучреждениях и 20 выездных бригад. Развернуты 12 мобильных пунктов, в том числе в торговых центрах, Михайловском театре и на двух спортивных объектах.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Петербург ожидает первую с декабря поставку новой вакцины для профилактики коронавируса «ЭпиВакКорона».