Врио главы деревни Горбунки в Ленобласти задержан по подозрению в мошенничестве

Врио главы администрации деревни Горбунки Владимир Фалалеев задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его подозревают в сговоре с подрядчиком работ по сносу дома.

Об этом пишет 47news. Задержание провели сотрудники Сосновоборского межрайонного следственного отдела и экономической полиции. Как рассказал глава Горбунков и родной брат задержанного Дмитрий Фалалеев, правоохранители заявили ему, что ведут проверку по делу о мошенничестве. «Якобы один из подрядчиков, нанятый администрацией по контракту на снос дома в поселении, снимал деньги и относил Владимиру Фалалееву, то есть, врио главы администрации», — сообщил он. В настоящий момент Владимир Фалалеев задержан на двое суток.

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