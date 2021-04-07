РВК-Воронеж обновляет автопарк

Фото: пресс-служба

Партия новых автомобилей поступила на службу в автотранспортный цех «РВК-Воронеж». Среди них каналопромывочная техника, ГАЗели, ГАЗоны NEXT, в т.ч. повышенной проходимости.



Автотехника распределена в производственные подразделения предприятия. В первую очередь новыми транспортными средствами укомплектовали аварийные бригады. Вся спецтехника, а это 12 единиц, прошла обязательную процедуру оформления.

«Теперь наша техника сможет добраться до самых труднодоступных мест. Для мощного маневренного внедорожника в 150 «лошадей» с дизельным двигателем и полным приводом не существует непроходимых препятствий. Новые автомобили заменят морально и физически устаревшие транспортные средства, прослужившие на предприятии не один десяток лет. Поступившая техника намного экономичнее в обслуживании и эксплуатации, что немаловажно для сокращения затрат», - рассказал начальник автотранспортного цеха «РВК-Воронеж» Сергей Беспалов.

Фото: РВК-Воронеж

Новые автомобили приобретены за счёт средств амортизационного фонда, отчисления в который «РВК-Воронеж» добросовестно производил в течение всего прошлого года. Благодаря эффективно выстроенной амортизационной политике, предприятию удалось регламентировать не только метод учета этих отчислений, но и гарантии их целевого применения, а также возможности предварительного использования.

Без ущерба производственной деятельности компании, водоканал может предоставить услугу по аренде спецтехники для предприятий и организаций, представителей малого и среднего бизнеса, а также частных лиц. Следует отметить, что современной техникой управляют высококвалифицированные сотрудники, профессионализм и компетенции которых подтверждены многолетним опытом. Заказать услугу «Аренда автотранспорта и спецтехники» можно на официальном сайте «РВК-Воронеж» в разделе «Услуги» или по телефону сервисного центра 264-16-68.