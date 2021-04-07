ПСБ до конца года планирует реализовать проекты на $1 млрд с компаниями Узбекистана. Достичь этого удастся за счет интенсификации бизнеса с узбекскими финансовыми институтами и посредством кредитования крупнейших узбекских предприятий. Речь идет о горнорудной, нефтегазовой и химической промышленности, черной и цветной металлургии, телекоммуникации, транспортных перевозках и машиностроении. ПСБ рассматривает сотрудничество с Ташкентом как одно из важнейших направлений развития международного бизнеса.

Сингапурский сервис такси Grab на этой неделе может разместить свои акции в Нью-Йорке. Как пишет Financial Times, Grab по итогам IPO будет оценен в $35 млрд. Сервис намерен выйти на биржу через слияние с одним из фондов.

Несколько российских банков запустили приложение «СБПэй» для оплаты товаров по QR-коду. Пока оно доступно только для смартфонов на базе системы Android, а концу года появится версия для iOS. Надежность операций через приложение обеспечивается на стороне Центробанка, НСПК и участников системы быстрых платежей.