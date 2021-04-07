Сбербанк выдал рекордное количество ипотечных кредитов в Свердловской области

С января по март Сбербанк выдал жителям Свердловской области 8,2 тыс. ипотечных кредитов, сообщила пресс-служба банка. Это рекордное количество для региона. В банке рост объема выдачи кредитов связывают с программой льготной ипотеки под 6,5%, в целом низкими ставками и стартом продаж в новых ЖК.

Общий объем выданных кредитов составил более 18,1 млрд руб. — почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма ипотечного кредита в 2021 году выросла на 300 тыс. руб. и составила 2,2 млн руб. «Среди выданных жилищных кредитов 72% приходится на готовое жилье, 23% на новостройки, оставшиеся 5% — на программы рефинансирования, военную ипотеку, индивидуальное жилищное строительство и нецелевые кредиты под залог недвижимости»,— отметил управляющий свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

По данным банка, 75% ипотечных кредитов в Свердловской области оформили жители Екатеринбурга. Второе и третье места по количеству оформленных кредитов занимают Нижний Тагил и Каменск-Уральский соответственно. В частности, по программе «Господдержка-2020» было выдано более 1,6 тыс. кредиов, более 300 — по программе «Семейная ипотека». Еще 450 кредитов было выдано по программе «Сельская ипотека».

Михаил Мананников