В Волгограде построят радиологический корпус областного онкодиспансера

Рядом с Волгоградским областным онкологическим диспансером возведут радиологический корпус, предназначенный для проведения лучевой терапии. Начало строительства запланировано на апрель 2021 года. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации облстроя, общая стоимость объекта составляет 391,6 млн руб. Он вошел в региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Работы по строительству корпуса будут полностью завершены в 2022 году.

В двухэтажном здании разместят процедурные отделения для радиотерапии, палаты дневного стационара, а также технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические и служебно-бытовые помещения.

Мария Шахрай