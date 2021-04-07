Зеленодольский молкомбинат увеличил прибыль на 10,5%

АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» (ЗМК), бенефициаром которого является гендиректор холдинговой компании «Ак барс» Иван Егоров, в 2020 году увеличило чистую прибыль более чем на 10,5% — до 298,4 млн руб. (по итогам 2019 года — 269,96 млн руб.). Это следует из бухгалтерской отчетности, которую сегодня раскрыла компания.

При этом прибыль комбината от продаж в 2020 году выросла на 39% – до 666,9 млн руб.

Выручка ЗМК за 2020 год увеличилась на 15% и достигла 9,55 млрд руб. против 8,3 млрд руб. в 2019 году.

Уставный капитал ЗМК составляет 189 млн 736 тыс. руб., 100% в котором, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит казанскому ООО «Инвестиции и консалтинг». Единственным владельцем последнего является ООО «Финансовая корпорация «Тимерхан», которое полностью принадлежит Ивану Егорову.

АО ЗМК было образовано на базе признанного банкротом ОАО «Зеленодольский молочный комбинат». Имеет мощности в Зеленодольске, Чистополе и Буинске, перерабатывающие 600 тонн молока в сутки. Предприятие выпускает около 100 наименований продукции под брендами «Очень важная корова», «Васькино счастье» и «Обнимама».

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"