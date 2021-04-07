Рекламные доходы блогеров в 2020 году выросли более чем на 60%

Легальные доходы блогеров от рекламы в 2020 году выросли почти на 64% и превысили 11 млрд руб., следует из данных российского офиса ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB Russia). При этом отмечено, что объем теневого рынка может быть сопоставим с легальным или даже превышать его. В исследовании учитывались данные по рекламе в Instagram и YouTube, как двух наиболее крупных платформ.

«В 2019 году на Instagram было потрачено 4,2 млрд руб., на YouTube — 2,6 млрд руб. По итогам 2020 года объем рынка Influencer Marketing вырос на 63,6% и составил 11,1 млрд руб. При этом на Instagram приходится 7 млрд руб., а на YouTube — 4,1 млрд руб.»,— говорится в исследовании IAB Russia (цитата по ТАСС).

По словам председателя комитета IAB Russia по Influencer Marketing Антона Петухова, объем теневого рынка рекламы сравним с белым или превышает его. «Точную оценку дать невозможно, поскольку огромному числу компаний из сфер крипторынка, казино, игровых кейсов, букмекерства ограничены возможности публикации информации и ссылок в инфобоксе YouTube. Они прибегают к другим способам, поэтому отслеживать их рекламные размещения с той же точностью, как в белом сегменте, пока нельзя»,— сказал он. Господин Петухов сообщил, что при оценке доходов трудности также возникают из-за накрученной аудитории и отсутствия стандарта комиссии рекламных агентств.

С июня 2021 года Google может начать брать налоги в пользу США от дохода блогеров на YouTube, проживающих в других странах. Налог введут на доход, полученный блогером от просмотра контента с территории США. Эксперты считают, что требование компании может спровоцировать отток аудитории на другие площадки.

Подробнее о предложении Google — в материале “Ъ” «Двойное наблогообложение».