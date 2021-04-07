В Ижевске подтопило два двора по улице Советской

Придомовые территории домов №41 и №43 по ул. Советской подтопило в Ижевске. Вода поступает со стадиона «Зенит», написал замглавы городской администрации Игорь Сальников на своей странице во «ВКонтакте».

«В 2020 году для решения этой проблемы муниципалитет и администрация спортивного сооружения достигли договоренности о совместном строительстве участка ливневой канализации в микрорайоне новых домов. Осенью подрядной организацией администрации города были выполнены работы по монтажу элементов ливневки и выводу ее в коллектор на улице Советской. Вместе с тем проект врезки водоотвода с территории стадиона в муниципальную ливневую канализацию остался не реализован администрацией спорткомплекса»,— отметил господин Сальников.

Он подчеркнул, что администрация стадиона намерена начать работы во второй половине мая. В настоящее время администрация помогает жителям ликвидировать подтопление.