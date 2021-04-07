Экс-мэр Якутска Авксентьева перестала быть сторонником «Единой России»

Бывший мэр Якутска, беспартийная Сардана Авксентьева вышла из рядов сторонников «Единой России», сообщил “Ъ” источник в республиканском отделении партии. Соответствующее заявление она написала этой неделе. По данным “Ъ”, госпожа Авксентьева может пойти на осенние выборы в Госдуму от партии «Новые люди».

Сардана Авксентьева избралась мэром Якутска на прямых выборах в 2018 году, победив благодаря протестному голосованию кандидата-единоросса. Тогда она баллотировалась от Партии возрождения России, но практически сразу после победы стала сторонником «Единой России». Градоначальница объясняла, что этот статус нужен ей для коммуникации с городской думой, где большинство мест занимают единороссы, а также с властями Якутии.

В январе 2021 года Сардана Авксентьева досрочно ушла в отставку, объяснив это состоянием здоровья. В качестве преемника она представила своего первого заместителя, единоросса Евгения Григорьева. На протяжении всей избирательной кампании госпожа Авксентьева активно агитировала за господина Григорьева, которого также поддерживал глава Якутии, член «Единой России» Айсен Николаев. По итогам завершившихся 28 марта выборов (голосование проходило в течение трех дней) Евгений Григорьев стал победителем, получив 44,3% голосов. Его главный конкурент, кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин занял второе место с 39,7%.

Подробнее о победе господина Григорьева — в публикации “Ъ” «Якутск вернулся к "Единой России"».

Андрей Прах