Лечение камерного типа

Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заразившегося от своего же адвоката коронавирусом, потребовала освободить его из СИЗО, полагая, что за решеткой он не сможет получить полноценное лечение. Пока же, по данным “Ъ”, обвиняемый в организации убийств и покушения продолжает находиться в изоляции. Вначале он пребывал в камере «Лефортово», поскольку его состояние не внушало врачам беспокойство, а затем был переведен в медсанчасть другого СИЗО.

Адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян направил в центральный аппарат СКР ходатайство об изменении Сергею Фургалу меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест или любую другую, не связанную с содержанием в СИЗО. Защита полагает, что только на воле врачи могут оказать квалифицированную помощь заразившемуся коронавирусом обвиняемому. Изменение меры пресечения, считает защита, также будет способствовать ускорению процесса ознакомления господина Фургала с материалами его уголовного дела. Сейчас соответствующее следственное действие прервалось в связи с тем, что опасная инфекция была выявлена не только у господина Фургала, но и у его адвоката Сергея Грозы.

Отметим, что у защитника, читавшего дело вместе с подследственным, было выявлено поражение легких — он уже госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В СКР пока не отреагировали на требования защиты. Ожидать, что следователи обратятся в Басманный суд с тем, чтобы тот перевел обвиняемого в особо тяжких преступлениях на домашний арест, также не приходится. Во всяком случае в прошлом году в гражданскую больницу из СИЗО не попали совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, а также предприниматели Андрей Каминов и Дмитрий Михальченко, обвиняемые в организации преступных сообществ и многомиллиардных хищениях. Все они находились в камерах в изоляции от других заключенных, относительно легко перенесли заболевание и предстали затем перед судами.

По данным источников “Ъ” во ФСИН, господин Фургал также изначально был изолирован от других сидельцев и посетителей в камере, а его состояние, как и других заключенных, заразившихся ковидом, контролировали врачи, пару раз за день измерявшие им температуру.

Однако затем, видимо из-за ухудшения состояния бывшего губернатора, его отправят в медсанчасть СИЗО «Матросская Тишина». Оттуда он может в принципе попасть в отделение для заключенных, оборудованное в 20-й горбольнице, но сейчас подобные перемещения происходят крайне редко в связи с пандемией коронавируса, отметил собеседник “Ъ”.

Николай Сергеев