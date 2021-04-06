Над Сергеем Фургалом разразился Гроза

Как стало известно “Ъ”, адвокат экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Сергей Гроза был экстренно госпитализирован в связи с подтвержденной ковидной пневмонией. В последнее время он ежедневно изучал материалы уголовного дела своего клиента, находясь при этом в одном кабинете СИЗО «Лефортово» с самим господином Фургалом, остальными шестью его адвокатами и представителями следственной группы СКР. В среду утром представитель адвоката Грозы официально информирует об опасном инциденте начальника следственного изолятора. Пока же ознакомление проходит в штатном режиме.

По данным близких Сергея Грозы, он почувствовал себя неважно еще в выходные, поэтому в субботу утром отправился сдавать анализ на коронавирус. О том, что результат оказался положительным, защитнику сообщили в понедельник, хотя в этом уже и не было необходимости. У господина Грозы к этому времени температура поднялась до 38 градусов, а томография показала поражение 25% легких. Защитник был экстренно госпитализирован во временный госпиталь клинической больницы имени Иноземцева, развернутый в столичном парке «Сокольники» специально для ковидных больных.

В течение марта и первых дней апреля заболевший ежедневно контактировал с шестью своими коллегами, членами следственной группы СКР и самим Сергеем Фургалом.

Все они, напомним, изучают сейчас уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края, обвиняемого в организации двух убийств и покушения, совершенных в 2004–2005 годах. Ознакомление, как уже сообщал “Ъ”, происходит в небольшом кабинете СИЗО «Лефортово» с одним столом, к которому приставлены четыре стула. На этом рабочем месте адвокаты поочередно знакомятся с 80 томами дела, пока их коллеги ожидают своей очереди на стульях, расставленных по периметру кабинета. В последнее время с целью ускорения процесса ознакомление проходит без выходных, о чем заявил в интервью “Ъ” сам господин Фургал.

Коллеги Сергея Грозы решили предупредить об опасном инциденте администрацию «Лефортово». Для этого руководитель московского офиса коллегии адвокатов «Гроза, Контарчук и партнеры» Антон Звездкин направил начальнику СИЗО №2 ФСИН России Алексею Ромашину соответствующее уведомление. В этом документе защитник не высказал каких-либо просьб или требований, а просто уведомил «о вышеуказанных обстоятельствах».

Напомним, по крайней мере половина участников ознакомления не были вакцинированы от коронавируса.

В зону риска попал и обвиняемый. В российских СИЗО, как следует из официальных сообщений ФСИН, сотрудникам и охраняемым начали делать прививки еще в минувшем феврале, однако процесс идет не быстро. Во всяком случае, бывший губернатор Фургал, врач по образованию, давно заявил о своем намерении вакцинироваться, но очередь до него пока не дошла. Источники в СКР сообщили “Ъ”, что процесс ознакомления с делом пока не прерывался.

Сергей Машкин