В Прикамье может появиться собственная «Цифровая долина»

В Пермском крае планируют создать «Цифровую долину Перми» — платформу поддержки, трансформации и ускорения развития ИТ-проектов. Финансирование проекта будет осуществляться из частных источников, без привлечения государственных средств. Об этом в интервью «КП-Пермь» заявил предприниматель, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин.

По словам господина Немкина, опыт создания подобного цифрового пространства уже есть: аналогичный кластер, председателем совета фонда которого он является, успешно создан и работает в Сочи. Пермский край, по мнению экспертов, идеальный регион для запуска такого же проекта. «Цифровая экономика — это, прежде всего, интеллектуальная экономика,— заявил господин Немкин.— Вот есть национальные исследовательские университеты — НИУ. У нас в стране их вообще не так-то много. А регионов, в которых программы НИУ реализуются больше чем одним вузом, вообще всего три. Первые два угадывают все — это Москва и Санкт-Петербург. Но мало кто знает, что третий — это Пермский край. 10 тыс. жителей края работают в сфере исследований и разработок, 850 докторов наук, 5 тыс. кандидатов наук. Почти 90% финансирования исследований приходится на технические науки. Это и есть база».

Среди проектов «Цифровой долины Перми» — разработка продуктов для кластера «Фотоника» и цифровизации креативных индустрий.