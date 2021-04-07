Глава Удмуртии прокомментировал передачу инвестору лаборатории в Глазове

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал возможную передачу лаборатории в Глазове инвестору. По его словам, всех ее работников намерены сохранить.

«Это современный подход. Уже половина регионов меняют подход к лабораториям. Это для удобства жителей, не нужно приезжать в центр. 350 видов анализов предполагается, некоторые сейчас в Глазове делать невозможно. Пока модель вырисовывается такая, что сотрудники будут сохранены. Решение в процессе, подождем — посмотрим»,— отметил господин Бречалов на пресс-конференции.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак встретился с коллективом лаборатории Глазова и депутатами гордумы. Он заверил их, что ни о каком закрытии учреждения или сокращения штата речи не идет.