Министр здравоохранения Удмуртии опроверг слухи о закрытии лаборатории Глазова

Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак встретился с коллективом лаборатории Глазова и депутатами гордумы. Он заверил их, что ни о каком закрытии учреждения или сокращения штата речи не идет, сообщает пресс-служба минздрава региона.

«В Глазове планируется реализовать пилотный проект государственно-частного партнерства с привлечением инвестора, который на собственные средства проведет ремонт, оснастит лабораторию новым оборудованием и реактивами. При этом 90% анализов продолжат выполняться в Глазове, сотрудники сохранят свою заработную плату, а все обоснованные в соответствии со стандартами лечения исследования для пациентов будут по-прежнему проводиться за счет средств ОМС»,— говорится в сообщении.

Отметим, что потенциальным инвестором является группа компаний «Лайт» из Кирова. Для начала реализации проекту нужно пройти утверждение правительством и главой Удмуртии. Ремонт помещений и обновление оборудования оценивается примерно в 30 млн руб., ежегодные затраты на покупку реактивов — 18,5 млн руб.