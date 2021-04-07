«Русал» ожидает дефицита алюминия на мировом рынке

«Русал» прогнозирует дефицит алюминия в мире в текущем году, при этом спрос на металл будет расти вслед за восстановлением ключевых рынков, сообщил генеральный директор холдинга Евгений Никитин.

«Мы рассчитываем, что спрос будет расти вслед за восстановлением наших ключевых рынков. И в целом мы ожидаем в этом году дефицит предложения»,— сказал господин Никитин в интервью ТАСС. По его словам, ситуация будет зависеть от распространения коронавируса, темпов вакцинации и усилий правительств развитых стран для поддержки экономики.

Он сообщил, что пандемия затронула рынок алюминия, как и другие отрасли промышленности. Цены на алюминий вернулись на докризисный уровень к началу декабря 2020 года на фоне возобновления мирового спроса.

По итогам 2020 года чистая прибыль «Русала» по МСФО составила $759 млн, что на 20,9% меньше, чем в 2019 году. Выручка снизилась на 11,8%, до $8,57 млрд.