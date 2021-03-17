Чистая прибыль «Русала» снизилась почти на 21% в 2020 году

Чистая прибыль «Русала» по МСФО в 2020 году составила $759 млн, это на 20,9% меньше, чем в 2019-м. Выручка снизилась на 11,8%, до $8,57 млрд, говорится в материалах компании (.pdf).

Скорректированная чистая прибыль составила $60 млн против убытка годом ранее в $270 млн. Нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 22,2%, до $990 млн Скорректированный показатель EBITDA составил $871 млн, он снизился на 9,8%. Чистый долг сократился до $5,56 млрд (-14%).

В апреле 2018 года «Русал», En+ и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски попали в черный список США. В январе 2019 года ограничения были сняты в обмен на потерю контроля над компаниями со стороны господина Дерипаски. В конце 2020 года Bloomberg сообщил, что европейские чиновники уведомили правительство США о том, что Олег Дерипаска продолжает принимать участие в управлении «Русалом». В компании это отрицают. В сентябре «Русал» зарегистрировался в калининградском офшоре.

Подробнее об обвинениях — в материале “Ъ” «Олега Дерипаску обвинили в нарушении санкций».