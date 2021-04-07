Охранника компании Brinks застрелили в Нижнем Новгороде

23-летнего сотрудника фирмы Brinks (занимается инкассацией и перевозками ценностей) застрелили утром 7 апреля у офиса компании на улице Минеева в Нижнем Новгороде. По версии регионального следственного управления СК, выстрел совершил коллега погибшего.

Инцидент произошел в ходе утреннего инструктажа работников компании. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Следователи устанавливают обстоятельства дела, допрашивают свидетелей, в том числе работников фирмы, и изымают документы.

Анастасия Еремина