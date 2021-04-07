Пальма первенства

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новых средствах макияжа губ и выясняет, может ли простой блеск заменить помаду.

Цвет на губах — один из самых простых способов изменить образ всего за несколько секунд, однако очень легко ошибиться как в выборе оттенка, так и в качестве покрытия. Блогеры в instagram и тиктокеры активно эту тему освещают, отдавая пальму первенства как правило, недорогой жидкой суперстойкой помаде или ухаживающим блескам с золотым, чуть бронзирующим покрытием в стиле Рианны и ее марки Fenty Beauty. Но производители сегодня выпускают средства для губ в самых разных текстурах и оттенках, поэтому можно легко запутаться и в эффектах покрытия, и в том, как долго оно будет держаться на губах. Масла для губ сочетают в себе свойства питательного бальзама и яркого блеска, многие блески сейчас содержат гиалуроновую кислоту и заявляются как безинъекционные увеличители а помады постепенно транформировались во все вышеперечисленное: они и ухаживают за губами, и дают цвет, и или матируют, или дают блеск. Насколько все эти средства взаимозаменяемы и нужно ли это? Независимый визажист Владимир Островский считает, что каждый продукт создан с определенной целью. «Блеск нужен для сияния и придания губам визуального объема, он подойдет для ситуаций, не требующих официального дресскода и супер-стойкости», — говорит он. — «Помада — это продукт с более плотной текстурой и высокой стойкостью, идеальна для использования в свадебном макияже, в деловом образе и для случаев, когда необходима хорошая стойкость. В современном мире косметические компании придумали отличный "промежуточный" вариант — помада-блеск. Зачастую текстура такого продукта имеет отличные ухаживающие свойства, носибельный полупрозрачный оттенок и легкое деликатное сияние. Такой вариант универсален и не потребует от вас навыков профессионального визажиста».

Ирина Кириенко