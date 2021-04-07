Набиуллина призвала отказываться от административного ограничения цен

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала быстрее отказываться от административного ограничения цен. Председатель Центробанка считает, что это лишает участников рынка стимула развивать производство.

«На мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться, потому что искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства»,— сказала госпожа Набиуллина в ходе выступления на Биржевом форуме (цитата по «Прайму»).

При этом, по мнению главы ЦБ, демпфирующий механизм показал себя эффективно на рынке нефтепредуктов. Однако Эльвира Набиуллина призвала им «не увлекаться».

«Демпфер, на мой взгляд, должен быть прозрачный, понятный для производителей, чтобы у них были стимулы развивать производство. Бюджетно-нейтральный должен быть демпфер, на мой взгляд, но это требует обсуждения»,— добавила она.

В рамках демпфера бюджет компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и так называемой индикативной внутренней ценой (постоянная величина, не связана с реальной динамикой оптовых цен). Если эта разница становится отрицательной, то есть цены внутри России выше экспортных, уже нефтяники доплачивают в бюджет.

С 1 мая правительство скорректирует параметры демпферного механизма для стабилизации цен на топливо. В этом году изменения коснутся только бензина. По оценке аналитиков, корректировка демпфера приведет к росту выплат бюджета в адрес нефтяных компаний примерно на 40 млрд руб. в 2021 году и на 90 млрд руб. в 2022-м.

О том, кто выиграет от сдерживания цен на топливо,— в материале “Ъ” «Надбавка за переработку».