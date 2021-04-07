Анатолий Карпов заявился на участие в праймериз «Единой России»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Как рассказали "Ъ-Урал" в Тюменском региональном организационном комитете партии «Единой России», господин Карпов подал документы вчера, 6 апреля.

«Анатолий Карпов зарегистрирован по федеральному избирательному округу на территории Тюменской области как кандидат предварительного голосования»,— рассказали в региональном отделении «Единой России».

Отметим, Анатолий Карпов — действующий депутат Госдумы также от партии «Единая Россия». Является заместителем председателя комитета по делам национальностей. Анатолию Карпову — 69 лет, он двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер. За свою карьеру Карпов победил более чем в 150 турнирах.

Мария Игнатова, Екатеринбург